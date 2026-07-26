Material apreendido pela Polícia Militar foi encaminhado à 121ª Delegacia de Polícia, que dará continuidade às investigações - Foto: Reprodução de Vídeo

Material apreendido pela Polícia Militar foi encaminhado à 121ª Delegacia de Polícia, que dará continuidade às investigaçõesFoto: Reprodução de Vídeo

Publicado 26/07/2026 17:52

Casimiro de Abreu - Um imóvel utilizado para preparar e embalar drogas foi descoberto durante uma operação da Polícia Militar em Casimiro de Abreu. A Um imóvel utilizado para preparar e embalar drogas foi descoberto durante uma operação da Polícia Militar em Casimiro de Abreu. A ação teve início após informações repassadas às equipes sobre um endereço que estaria sendo utilizado como base para o fracionamento de entorpecentes destinados ao comércio ilegal.

Com base na denúncia, policiais das equipes PTR, da viatura D-8 e do setor JULIET seguiram até o local indicado para verificar a informação. Ao perceber a aproximação das guarnições, um homem apontado como responsável pela atividade criminosa fugiu em uma motocicleta do tipo Cross antes que pudesse ser abordado.

Apesar da fuga do suspeito, os policiais localizaram no imóvel uma expressiva quantidade de drogas, além de diversos materiais utilizados na preparação, embalagem e distribuição dos entorpecentes. Também foram apreendidos três aparelhos celulares, uma gandola camuflada, um cinto de guarnição na cor verde e uma touca preta, objetos que passarão por análise durante a investigação.

Segundo a Polícia Militar, o homem que escapou é conhecido pelo apelido de "PQP" e segue sendo procurado. As diligências continuam para localizar o suspeito e identificar outros possíveis envolvidos na atividade criminosa.

Todo o material recolhido foi apresentado na 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de Abreu, onde a ocorrência foi registrada e as investigações terão prosseguimento para esclarecer a origem dos entorpecentes e a atuação do grupo criminoso.