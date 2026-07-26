Material apreendido pela Polícia Militar foi encaminhado à 121ª Delegacia de Polícia, que dará continuidade às investigaçõesFoto: Reprodução de Vídeo
Denúncia leva PM a laboratório do tráfico e grande carga de drogas é apreendida em Casimiro
Suspeito conseguiu fugir de motocicleta antes da abordagem, mas policiais localizaram entorpecentes, celulares e materiais usados na preparação e embalagem das drogas
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Monitoramento leva PM a prender foragido da Justiça em Casimiro de Abreu
Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável foi localizado durante patrulhamento na RJ-106, em Barra de São João
Bloqueio de R$ 270 milhões amplia investigação sobre contratos públicos em Casimiro
Decisão da Justiça atinge pessoas físicas e jurídicas investigadas por suspeitas de lavagem de dinheiro; apuração do Ministério Público permanece sob sigilo
Prejuízo de mais de R$ 250 mil: megaoperação da PM sufoca o tráfico em Casimiro
Ação da 4ª Companhia apreende mais de 10 mil pedras de crack e cocaína em Monte Belo, atingindo um dos maiores volumes de drogas registrados recentemente na região
Operação intercepta 7,5 quilos de maconha e ecstasy na BR-101 em Casimiro
Ação conjunta da PRF e da Polícia Militar localiza suspeita que transportava drogas para o Espírito Santo durante viagem por aplicativo de carona
Abandono ameaça tradição de mais de duas décadas e preocupa famílias em Casimiro
Tanque de pesca no Bairro Industrial acumula mato, sujeira e reclamações de moradores, que cobram uma resposta do poder público
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