Moradores afirmam que o tanque de pesca, antes frequentado por famílias, hoje enfrenta abandono e falta de manutençãoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Abandono ameaça tradição de mais de duas décadas e preocupa famílias em Casimiro
Tanque de pesca no Bairro Industrial acumula mato, sujeira e reclamações de moradores, que cobram uma resposta do poder público
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Rosimery cobra explicações sobre terceirização da Saúde e questiona possível redução salarial
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Obra divide opiniões e muda rotina na Beira-Rio de Barra de São João
Remoção dos decks gera críticas em pleno período de férias, mas moradores reconhecem que recuperação da estrutura é necessária para evitar acidentes
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