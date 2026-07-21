Moradores afirmam que o tanque de pesca, antes frequentado por famílias, hoje enfrenta abandono e falta de manutenção - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Moradores afirmam que o tanque de pesca, antes frequentado por famílias, hoje enfrenta abandono e falta de manutençãoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 21/07/2026 14:52

Casimiro de Abreu - O silêncio tomou o lugar das conversas entre pescadores. Onde antes era comum encontrar moradores lançando linhas na água e levando alimento para casa, hoje predominam o mato alto, a falta de manutenção e a sensação de abandono. O tanque de pesca localizado no Bairro Industrial, em frente ao Condomínio Floresta I, voltou ao centro das reclamações em O silêncio tomou o lugar das conversas entre pescadores. Onde antes era comum encontrar moradores lançando linhas na água e levando alimento para casa, hoje predominam o mato alto, a falta de manutenção e a sensação de abandono. O tanque de pesca localizado no Bairro Industrial, em frente ao Condomínio Floresta I, voltou ao centro das reclamações em Casimiro de Abreu por causa das condições em que se encontra.

Há mais de 20 anos, o espaço faz parte da rotina de muitas famílias. Para alguns moradores, o tanque sempre representou mais do que uma área de lazer. Em períodos de dificuldade financeira, tornou-se uma alternativa para garantir alimento na mesa e preservar uma tradição que atravessou gerações.

Nos últimos meses, porém, a realidade mudou. Segundo relatos da comunidade, a ausência de limpeza e conservação reduziu a utilização do local e despertou preocupação entre quem acompanha diariamente a situação. A vegetação tomou conta de parte da área, enquanto a falta de cuidados compromete a imagem de um espaço considerado simbólico para o município.

Moradores afirmam que o tanque de pesca, antes frequentado por famílias, hoje enfrenta abandono e falta de manutenção Foto: Reprodução Vídeo Rede Social Moradores afirmam que o tanque poderia voltar a cumprir sua função social caso recebesse intervenções simples, como capina, retirada de resíduos e manutenção periódica. Eles defendem que preservar o espaço significa manter viva uma tradição construída ao longo de décadas e oferecer novamente um ponto de convivência para a população.

A situação também levanta questionamentos sobre a conservação de áreas públicas que possuem importância histórica e social para a cidade. Para quem frequenta o local há anos, a expectativa é que o problema seja tratado com prioridade antes que o abandono provoque danos ainda maiores.

Procurada mais uma vez pela equipe de reportagem do Jornal O DIA, a Prefeitura de Casimiro de Abreu foi acionada por e-mail para informar se existe previsão de limpeza, recuperação ou revitalização da área. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação oficial, e a matéria será atualizada caso a administração municipal encaminhe resposta.