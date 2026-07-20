Mudança na empresa terceirizada e relatos de trabalhadores ampliam o debate sobre a gestão dos contratos públicos em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução da Internet

Mudança na empresa terceirizada e relatos de trabalhadores ampliam o debate sobre a gestão dos contratos públicos em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução da Internet

Publicado 20/07/2026 10:22 | Atualizado 20/07/2026 12:33

Casimiro de Abreu - A sucessão de questionamentos envolvendo contratos terceirizados voltou a colocar a administração municipal de Casimiro de Abreu no centro das discussões. O foco, desta vez, está na condução dos serviços prestados nas áreas de Esporte e Educação, após denúncias de atrasos em repasses financeiros, redução salarial de trabalhadores e substituição da empresa responsável pelas atividades.

Informações obtidas pela reportagem apontam que a empresa que atuava nos dois setores teria deixado de receber mais de R$ 2,5 milhões referentes a pagamentos que estariam pendentes junto ao município. Segundo fontes ouvidas pelo Jornal O DIA, a situação teria provocado dificuldades financeiras na prestadora de serviços, refletindo diretamente no pagamento de salários, benefícios e demais obrigações trabalhistas de centenas de funcionários.

Embora o governo municipal não tenha confirmado oficialmente os valores nem reconhecido eventual responsabilidade pela situação, o episódio continua repercutindo entre trabalhadores e moradores. Nos bastidores, a narrativa apresentada por pessoas ligadas ao caso é de que a crise teria sido atribuída exclusivamente à empresa contratada. No entanto, permanece a dúvida: se existiam repasses pendentes de grande volume, qual foi o impacto desse cenário na capacidade financeira da prestadora de serviços?

Outro ponto que passou a chamar atenção envolve a empresa que assumiu os contratos após o encerramento das atividades da anterior, ocorrido entre setembro de 2025 e os últimos meses. Trabalhadores relatam que os novos vínculos passaram a oferecer remunerações menores e, em alguns casos, abaixo dos valores que vinham sendo praticados anteriormente. Também circulam informações de que mais de 300 profissionais teriam sido atingidos pelas mudanças.

A situação levanta novas perguntas que ainda aguardam respostas oficiais. Se houve alteração nas condições de trabalho e nos salários, os valores pagos pelo município à nova empresa também sofreram redução? Caso contrário, qual seria a justificativa para a diferença na remuneração dos profissionais que continuam executando funções semelhantes? Até o momento, essas questões permanecem sem esclarecimento público.

Especialistas em administração pública costumam destacar que contratos de terceirização exigem fiscalização permanente do poder público, principalmente quando envolvem serviços essenciais. Ainda que a relação trabalhista seja estabelecida entre empresa e empregado, cabe ao contratante acompanhar a execução contratual e adotar providências diante de eventuais irregularidades que possam comprometer a continuidade dos serviços ou afetar os trabalhadores.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA encaminhou questionamentos à Prefeitura de Casimiro de Abreu por e-mail, solicitando esclarecimentos sobre os supostos atrasos nos pagamentos, os critérios adotados para a substituição da empresa, os relatos de redução salarial e a situação dos contratos atualmente em vigor. Até o fechamento desta reportagem, não houve retorno oficial.

Enquanto a administração municipal não se manifesta, permanecem as dúvidas de trabalhadores, famílias e da população sobre um episódio que ultrapassa a discussão administrativa e passa a envolver transparência na aplicação dos recursos públicos, continuidade dos serviços e segurança para centenas de profissionais.