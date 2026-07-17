Competição reunirá centenas de jovens atletas e representantes de grandes clubes em busca de novos talentos - Foto: Divulgação

Competição reunirá centenas de jovens atletas e representantes de grandes clubes em busca de novos talentosFoto: Divulgação

Publicado 17/07/2026 12:46

Casimiro de Abreu - Há sonhos que começam em um campo de terra e outros que podem ganhar força diante do olhar certo. Na próxima semana, Casimiro de Abreu viverá quatro dias em que cada passe, cada defesa e cada gol poderão representar muito mais do que uma simples vitória. Entre os dias 22 e 25 de julho, o município receberá a segunda edição da Copa Casimiro de Futebol de Base, competição que transformará a cidade em um dos principais centros de observação de talentos do futebol fluminense.

A expectativa vai além da disputa por troféus. A presença confirmada de observadores técnicos ligados a alguns dos maiores clubes do país promete atrair ainda mais atenção para o torneio, que poderá representar a primeira grande oportunidade para jovens atletas ingressarem nas categorias de base do futebol profissional.

Ao longo da competição, aproximadamente 65 equipes de diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro entrarão em campo. Delegações do Rio de Janeiro, Macaé, Niterói, São Gonçalo, Araruama, Duque de Caxias, Belford Roxo e outras cidades participarão das disputas, movimentando hotéis, restaurantes, comércio e diversos setores da economia local.

Os chamados "olheiros" acompanharão atentamente os confrontos em busca de jogadores com potencial para integrar clubes como Fluminense, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vitória, Red Bull Bragantino e outras equipes tradicionais do futebol brasileiro.

A competição contemplará quatro categorias masculinas: Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-16. O regulamento prevê uma fase classificatória em que cada equipe disputará três partidas. Na sequência, os melhores colocados avançarão para as decisões das Séries Ouro, Prata e Bronze, garantindo maior número de jogos e valorizando o desempenho coletivo durante todo o campeonato.

Os confrontos acontecerão simultaneamente em quatro praças esportivas do município: Arena Mataruna, Vila Olímpica, CAEC e Independente. A proposta da organização é espalhar o evento pela cidade e envolver moradores, familiares dos atletas e visitantes em uma grande celebração do esporte.

Além do reconhecimento esportivo, os campeões da Série Ouro receberão premiação em dinheiro, troféus e medalhas. As equipes vencedoras das Séries Prata e Bronze também serão premiadas com medalhas.

Segundo um dos organizadores da competição, Daniel Sevilha, o formato foi pensado para oferecer maior tempo de jogo aos atletas e tornar a disputa ainda mais competitiva.

"A competição será em quatro dias. De quarta a sexta acontecem as fases de grupos. As finais serão definidas conforme a classificação e o ranking de cada categoria", explicou.

Embora a bola comece a rolar na manhã do dia 22, a cerimônia oficial de abertura acontecerá na mesma noite, na Praça Feliciano Sodré, no Centro de Casimiro de Abreu. O evento reunirá atletas, comissões técnicas, autoridades e moradores em uma celebração que marcará o início de mais uma edição de um torneio que já desponta como referência na formação de novos talentos do futebol estadual.