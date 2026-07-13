Suspeito foi localizado em casa durante operação policial; veículo utilizado nas ações criminosas também foi apreendido. - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Suspeito foi localizado em casa durante operação policial; veículo utilizado nas ações criminosas também foi apreendido.Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 13/07/2026 13:14 | Atualizado 13/07/2026 13:15

Casimiro de Abreu - Uma investigação que mobilizou a Polícia Civil e acompanhava uma sequência de furtos de veículos em diferentes cidades do Estado do Rio de Janeiro teve um importante desdobramento. Leonardo Rodrigues Mançano dos Santos, conhecido como "Nanado", de 32 anos, foi preso apontado como o principal responsável por furtos de automóveis da marca Fiat registrados em Casimiro de Abreu, Maricá, Saquarema e outros municípios fluminenses.

A prisão foi realizada por agentes da 82ª Delegacia de Polícia, em Maricá, após um trabalho investigativo que reuniu informações sobre a atuação do suspeito e a forma como os crimes eram executados. Segundo a Polícia Civil, ele era monitorado há semanas e já figurava como alvo das investigações devido à repetição do mesmo padrão de ação em diferentes cidades.

De acordo com os investigadores, os veículos eram furtados após o arrombamento e, para facilitar a fuga e dar suporte à ação criminosa, o suspeito utilizava outro automóvel, que servia como veículo de apoio durante os crimes.

Os policiais localizaram "Nanado" em sua residência. No imóvel também foi encontrado o carro utilizado para auxiliar nas ações criminosas. A abordagem ocorreu sem resistência, permitindo que o investigado fosse conduzido à delegacia para o cumprimento dos procedimentos legais.

A Polícia Civil destaca que a prisão representa um avanço importante no combate aos furtos de veículos na Região dos Lagos, especialmente em municípios que registraram ocorrências semelhantes nos últimos meses. A expectativa é de que a identificação do suspeito contribua para o esclarecimento de outros casos com características parecidas.

As investigações continuam para identificar possíveis comparsas e apurar a existência de uma associação criminosa especializada nesse tipo de delito. Os agentes também trabalham para esclarecer outros furtos que possam ter ligação com o investigado e recuperar veículos eventualmente subtraídos pelo grupo.