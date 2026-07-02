Projeto RJ+Cultura leva oficinas gratuitas de teatro, dança e música para moradores de Casimiro de Abreu, Barra de São João e Rio DouradoFoto: Reprodução
RJ+Cultura desembarca em Casimiro de Abreu com oficinas gratuitas de teatro, dança e música em 11 polos
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