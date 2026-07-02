Projeto RJ+Cultura leva oficinas gratuitas de teatro, dança e música para moradores de Casimiro de Abreu, Barra de São João e Rio Dourado - Foto: Reprodução

Projeto RJ+Cultura leva oficinas gratuitas de teatro, dança e música para moradores de Casimiro de Abreu, Barra de São João e Rio DouradoFoto: Reprodução

Publicado 02/07/2026 13:31

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu passa a integrar o roteiro de um dos principais programas de incentivo à formação artística do Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lançou no município o projeto RJ+Cultura, iniciativa que oferece oficinas gratuitas de teatro, dança e música, aproximando crianças, jovens e adultos do universo das artes e fortalecendo a produção cultural nas comunidades.

Desenvolvido em parceria com o município, o projeto chega com a proposta de democratizar o acesso à cultura, revelar novos talentos e criar oportunidades de aprendizado em diferentes regiões da cidade. As atividades serão realizadas em 11 espaços distribuídos entre a sede de Casimiro de Abreu, Barra de São João e Rio Dourado.

As oficinas de teatro acontecerão na Escola Municipalizada Mataruna, em Santa Ely, e na Casa Beira-Rio, em Barra de São João. Já as aulas de dança serão oferecidas no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Artes Marciais e Cine Teatro Meus Oito Anos, na região central, além da Casa Beira-Rio e do Espaço Mente Saudável, em Barra.

A programação também contempla oficinas de música voltadas ao ensino de percussão. As atividades serão desenvolvidas na Praça Cine+, no Jardim Aparecida, no Polo do Território Cultural e no Palco Pavilhão, ambos no Centro, além da Estação Cultural de Rio Dourado.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas diretamente nos locais onde ocorrerão as aulas. Em cada unidade, os interessados terão acesso às informações sobre dias, horários, faixas etárias e quantidade de vagas disponíveis.

Segundo a organização, o RJ+Cultura busca transformar a arte em instrumento de inclusão social, desenvolvimento humano e valorização das expressões culturais locais, permitindo que mais moradores tenham acesso à formação artística sem custos.

Ao ampliar a oferta de oficinas gratuitas em diferentes bairros e distritos, o projeto fortalece o cenário cultural de Casimiro de Abreu e aproxima a população de atividades capazes de estimular a criatividade, a convivência e o desenvolvimento de novos talentos.