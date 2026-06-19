Travessia Mico-leão-dourado une as belezas naturais da região e fortalece o ecoturismo em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Travessia Mico-leão-dourado une as belezas naturais da região e fortalece o ecoturismo em Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 19/06/2026 13:25

Travessia Mico-leão-dourado une as belezas naturais da região e fortalece o ecoturismo em Casimiro de Abreu Foto: Divulgação

Travessia Mico-leão-dourado une as belezas naturais da região e fortalece o ecoturismo em Casimiro de Abreu Foto: Divulgação

A natureza de Casimiro de Abreu está ganhando novos caminhos para impulsionar o turismo sustentável e proteger um dos patrimônios ambientais mais importantes do Estado do Rio de Janeiro. A Travessia Mico-leão-dourado, trilha de longo curso que atravessa a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São João, avança como um projeto que conecta esporte, conservação da biodiversidade e oportunidades econômicas para comunidades locais.Desenvolvida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em parceria com diferentes instituições, a iniciativa integra áreas protegidas públicas e particulares à Rede Brasileira de Trilhas e ao projeto Volta ao Rio, formando um grande corredor ecológico capaz de ligar paisagens naturais e unidades de conservação em diversas regiões do estado.Nos últimos dias, o percurso recebeu a visita do atleta de esportes de aventura Luiz Aragão, que percorreu trechos da trilha em uma experiência multimodal. O roteiro incluiu caminhadas, travessias por áreas naturais, subida ao Morro São João e navegação de caiaque pelo Rio São João até a Prainha, em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu.Encantado com o trajeto, o atleta destacou a riqueza das paisagens e dos atrativos naturais encontrados ao longo do percurso."Eu conhecia pouco do Rio de Janeiro e não imaginava a diversidade de cenários da trilha da APA. Cada trecho revela uma nova surpresa e mostra um enorme potencial para o turismo de natureza", afirmou.O projeto ganhou ainda mais relevância com a criação do Sistema Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, política pública que busca integrar pessoas, áreas protegidas e patrimônios ambientais e culturais, incentivando o turismo sustentável e a conservação da biodiversidade em todo o país.Segundo a chefe do Núcleo de Gestão Integrada Mico-leão-dourado do ICMBio, Gisela Carvalho, a proposta é transformar a travessia em uma experiência que combine caminhada, ciclismo e canoagem ao longo dos municípios inseridos na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São João.Além do turismo, a trilha desempenha um papel estratégico na preservação ambiental. O corredor ecológico facilita a conexão entre fragmentos da Mata Atlântica, ampliando o habitat de espécies ameaçadas de extinção, como o mico-leão-dourado, a preguiça-de-coleira e a onça-parda.O projeto também fortalece iniciativas de restauração florestal e incentiva proprietários rurais e reservas particulares a participarem de ações de conservação, criando uma rede colaborativa em defesa da biodiversidade.Outro impacto esperado é o fortalecimento da economia sustentável. A expansão do ecoturismo abre espaço para novos empreendimentos ligados à hospedagem, gastronomia, turismo de aventura e atividades contemplativas. Um exemplo é a Ecovila instalada na região das nascentes do Rio São João, onde visitantes podem apreciar as paisagens montanhosas e até praticar astroturismo.A iniciativa também promove educação ambiental e aproxima moradores e visitantes das questões relacionadas à preservação da natureza. Ao estimular atividades sustentáveis, o projeto contribui para combater práticas como caça ilegal, pesca predatória, queimadas, desmatamento e ocupações desordenadas.Ao conectar trilhas, paisagens, comunidades e áreas protegidas, a Travessia Mico-leão-dourado se consolida como uma das maiores iniciativas de conservação e turismo sustentável do interior fluminense, colocando Casimiro de Abreu e a região do Rio São João no mapa dos grandes destinos do ecoturismo brasileiro.