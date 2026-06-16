Veículo com sinais de adulteração foi recuperado durante ação policial em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução

Veículo com sinais de adulteração foi recuperado durante ação policial em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução

Publicado 16/06/2026 13:22

Casimiro de Abreu - Uma abordagem policial de rotina terminou com a recuperação de um veículo furtado e a prisão de um motorista em Casimiro de Abreu. O caso chamou a atenção das forças de segurança após a identificação de irregularidades nas placas do automóvel, que circulava com sinais de adulteração.



Durante a fiscalização, os policiais desconfiaram da identificação do veículo e iniciaram uma verificação mais detalhada. Após a consulta dos dados e análise dos elementos de identificação, foi constatado que as placas utilizadas não correspondiam às características originais do automóvel.



O trabalho de conferência revelou que o carro possuía registro de furto e circulava de forma irregular. Diante da constatação, o motorista foi detido e conduzido para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais cabíveis foram adotadas.



O veículo foi apreendido e permanecerá à disposição da Justiça até a conclusão dos procedimentos policiais. As autoridades também investigam a origem das placas falsas e se há participação de outras pessoas no esquema de adulteração e receptação do automóvel.



A recuperação do carro representa mais uma ação de combate aos crimes patrimoniais na região. Segundo especialistas em segurança pública, a utilização de placas adulteradas é uma prática comum para dificultar a identificação de veículos furtados ou roubados, além de facilitar a prática de outros delitos.



A Polícia reforça a importância das ações preventivas e das abordagens de fiscalização, que frequentemente resultam na recuperação de bens e na retirada de veículos irregulares das ruas. O trabalho de inteligência e a conferência minuciosa dos sinais identificadores têm sido fundamentais para combater organizações envolvidas em furtos, roubos e clonagem de automóveis.



O caso segue sob investigação, e a polícia busca esclarecer todas as circunstâncias envolvendo o veículo recuperado, incluindo a possível participação de outros envolvidos na adulteração e na circulação do automóvel com identificação falsa.



As forças de segurança também orientam a população a denunciar atividades suspeitas e a verificar a procedência de veículos antes da compra, medida considerada essencial para reduzir os crimes de receptação e fraudes no mercado automotivo.