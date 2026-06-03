Instrumento orienta pescadores sobre o tamanho adequado do robalo e contribui para a preservação da espécie no Rio São JoãoFoto: Divulgação
Régua criada por pescadores e pesquisadores ajuda a proteger o robalo no Rio São João
Ferramenta desenvolvida em parceria entre comunidade tradicional, ICMBio e Instituto Vorá fortalece a pesca sustentável e a conservação ambiental em Barra de São João
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Alta velocidade em veículos elétricos acende alerta e mobiliza ação educativa em Casimiro
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Madrugada de fiscalização termina com apreensão de drogas na BR-101, em Casimiro
Ação da Polícia Rodoviária Federal ocorreu durante patrulhamento na rodovia e material foi levado para a delegacia da cidade
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Operação conjunta resgatou vítimas de sessões de tortura em imóvel usado por traficantes na Comunidade do Arroz, distrito de Casimiro de Abreu
Ciência ganha as trilhas de Casimiro com nova etapa de estudos geológicos da UFRJ
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