Policiais encontraram vítimas feridas após denúncia de cárcere privado em Barra de São João - Foto: Reprodução

Policiais encontraram vítimas feridas após denúncia de cárcere privado em Barra de São JoãoFoto: Reprodução

Publicado 28/05/2026 11:30

Casimiro de Abreu - Gritos, violência e desespero marcaram horas de terror vividas por dois jovens mantidos em cárcere dentro de uma casa na Comunidade do Arroz, em Barra de São João. O imóvel, segundo a polícia, funcionava como um verdadeiro “tribunal do tráfico”, onde as vítimas eram submetidas a agressões brutais e ameaçadas de execução.

A ação terminou com quatro pessoas presas, entre elas três homens e uma mulher, após uma operação conjunta entre policiais do 32º BPM e agentes da 121ª Delegacia de Polícia.

De acordo com as investigações, os jovens foram acusados por traficantes de vender drogas sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho, que atua na comunidade e em outras áreas da Região dos Lagos.

As vítimas teriam sido levadas para o imóvel ainda pela manhã e passaram horas sob violência extrema. Segundo os investigadores, os criminosos utilizaram cabos de vassoura, tijolos e outros objetos durante as agressões. Os jovens também teriam sido colocados à força dentro de uma caixa d’água em sessões de afogamento.

A polícia chegou ao local após denúncias indicando que uma residência da comunidade estava sendo usada como ponto de tortura e cárcere privado. Quando os agentes invadiram o imóvel, encontraram os dois jovens feridos e em estado de choque.

Durante a ação, um quinto suspeito conseguiu fugir pela janela da casa levando o celular de uma das vítimas. O caso segue sob investigação.

Dentro do imóvel, os policiais apreenderam facas, alicates, serrotes e outros materiais que, segundo a apuração, eram usados nas sessões de violência promovidas pelo grupo criminoso.

As investigações apontam ainda que os jovens passaram a ser monitorados pelos traficantes após criarem um perfil em redes sociais voltado para venda de entorpecentes, que já reunia milhares de seguidores.

Os quatro presos foram encaminhados para a delegacia de Casimiro de Abreu, onde permaneceram detidos à disposição da Justiça.

A operação evitou o que poderia terminar em mais um duplo homicídio ligado à disputa do tráfico na região.