Policiais encontraram vítimas feridas após denúncia de cárcere privado em Barra de São JoãoFoto: Reprodução
Jovens escapam da morte após polícia desmontar "tribunal do tráfico" em Barra de São João
Operação conjunta resgatou vítimas de sessões de tortura em imóvel usado por traficantes na Comunidade do Arroz, distrito de Casimiro de Abreu
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Ciência ganha as trilhas de Casimiro com nova etapa de estudos geológicos da UFRJ
Professores e estudantes retornam ao município em julho para ampliar pesquisas de campo em áreas de Mata Atlântica e fortalecer integração entre universidade e comunidade
Nomeação de Carvalhão para Segurança de Casimiro reacende polêmicas e divide opiniões
Escolha anunciada pelo prefeito Ramon Gidalte trouxe à tona episódios controversos envolvendo o novo secretário e provocou forte repercussão nas redes sociais
Compra feita horas antes termina em apreensão de carro adulterado na BR-101
Motorista abordado em Casimiro de Abreu afirmou ter adquirido o veículo no mesmo dia da fiscalização da PRF
Veículo da Saúde de Casimiro é flagrado em frente a presídio e levanta questionamentos na Câmara
Denúncia apresentada por vereador da oposição cobra esclarecimentos sobre uso de carro destinado ao transporte de pacientes
ICMBio celebra aprovação de proposta pela Câmara Federal que garante estruturas para travessia de animais silvestres em rodovias, ferrovias e estradas
No Brasil, o único viaduto vegetado construído em rodovia federal fica em frente à Reserva Biológica de Poço das Antas, no estado do Rio de Janeiro
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