Polícia Rodoviária Federal identificou adulterações em chassi e motor durante fiscalização na BR-101 - Foto: Reprodução

Polícia Rodoviária Federal identificou adulterações em chassi e motor durante fiscalização na BR-101Foto: Reprodução

Publicado 25/05/2026 10:09

Casimiro de Abreu - Uma negociação que parecia comum acabou terminando dentro da delegacia em Casimiro de Abreu. Um carro com sinais de adulteração foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização na BR-101, após agentes identificarem irregularidades no chassi, no motor e em outros elementos de identificação do automóvel.

A abordagem aconteceu por volta das 20h, na altura do km 203 da rodovia. Durante a operação de rotina, os policiais deram ordem de parada ao veículo e iniciaram a verificação dos dados de identificação.

Segundo a PRF, os agentes perceberam alterações em partes estruturais do carro, além da remoção de caracteres identificadores, situação que levantou suspeitas sobre a origem do automóvel.

Aos policiais, os ocupantes relataram que haviam comprado o veículo poucas horas antes da abordagem. De acordo com o depoimento apresentado no local, a negociação teria sido realizada em Macaé, envolvendo a entrega de outro automóvel e pagamentos parcelados ao suposto vendedor.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, nenhum comprovante da compra, contrato ou documento da negociação foi apresentado durante a fiscalização.

O veículo foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Casimiro de Abreu, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

A ocorrência chama atenção para os riscos de negociações feitas sem verificação detalhada da documentação e procedência dos veículos, especialmente em compras informais realizadas fora de revendedoras autorizadas.