População afirma ainda que o descarte irregular acontece frequentemente sem fiscalização ou punição - Foto: Reprodução

População afirma ainda que o descarte irregular acontece frequentemente sem fiscalização ou puniçãoFoto: Reprodução

Publicado 20/05/2026 09:43

Casimiro de Abreu - Sacolas acumuladas, restos de entulho, móveis velhos e muito lixo espalhado às margens da Estrada Velha Rio Dourado passaram a fazer parte da rotina de quem vive no bairro São João, em Rio Dourado, distrito de Casimiro de Abreu. O cenário, registrado em frente a um estabelecimento comercial, tem causado indignação entre moradores, que denunciam o descarte irregular de resíduos e cobram uma resposta urgente do poder público.

A área apresenta grande quantidade de lixo descartado de forma clandestina, deixando o trecho com aparência de abandono. O problema também preocupa por causa do forte mau cheiro e do risco de proliferação de insetos, ratos e animais peçonhentos.

“Está muito complicado. O lixo só aumenta e ninguém toma providência. Tem dia em que o cheiro fica insuportável”, contou uma moradora da localidade, por ligação e mensagens de WhatsApp, mas que preferiu não se identificar.

Quem mora próximo ao trecho afirma que o medo de doenças cresce a cada dia, principalmente entre famílias com crianças e idosos. Segundo relatos, a situação já afeta diretamente a qualidade de vida da comunidade.

“A gente vive preocupado. Tem mosquito, sujeira e até bichos aparecendo perto das casas. Rio Dourado merece mais atenção”, reclamou outro morador.

A população afirma ainda que o descarte irregular acontece frequentemente sem fiscalização ou punição. Moradores defendem ações imediatas de limpeza, reforço no monitoramento da área e campanhas de conscientização para evitar novos descartes clandestinos.

O problema reacende críticas sobre a manutenção urbana no distrito e reforça a cobrança por mais presença do poder público em regiões afastadas do centro de Casimiro de Abreu.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a Secretaria Municipal de Comunicação de Casimiro de Abreu para obter um posicionamento sobre os problemas apresentados na matéria. Porém, até a publicação deste material, nenhum retorno havia sido registrado.

