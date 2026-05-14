Participantes da terceira edição do Guarda Sênior receberam novos uniformes durante cerimônia realizada em Casimiro de AbreuFoto: Divulgação
Uniforme novo marca início da terceira turma do Guarda Sênior em Casimiro
Projeto reúne 40 idosos em atividades de apoio às secretarias municipais e reforça inclusão, renda e valorização da terceira idade
Profissionais da enfermagem recebem atendimento do Coren Móvel dentro do hospital municipal
Ação facilitou regularização profissional, emissão de documentos e orientações para enfermeiros e técnicos do município
Programa de Acolhimento Oncológico transforma rotina de pacientes e completa um ano em Casimiro
Serviço já acompanhou mais de 300 pessoas e se tornou referência no apoio humanizado durante o tratamento contra o câncer
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Jazz, blues e paisagem à beira do rio prometem transformar Barra de São João em polo cultural neste fim de semana
Circuito Sesc Jazz & Blues reúne atrações nacionais e internacionais em três dias de programação gratuita em Casimiro de Abreu
Brigadistas reforçam proteção de reservas ambientais em Casimiro antes do período de seca
Formação promovida pelo ICMBio prepara agentes para atuar no combate a incêndios florestais em áreas de preservação da região
Mudança na Câmara de Casimiro marca novo capítulo após decisão da Justiça Eleitoral
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