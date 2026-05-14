Participantes da terceira edição do Guarda Sênior receberam novos uniformes durante cerimônia realizada em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Participantes da terceira edição do Guarda Sênior receberam novos uniformes durante cerimônia realizada em Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 14/05/2026 14:07

Casimiro de Abreu - Os novos uniformes entregues simbolizaram mais do que o início de uma nova etapa do Guarda Sênior em Casimiro de Abreu. Para dezenas de idosos do município, a cerimônia representou reconhecimento, autoestima e a oportunidade de seguir ativos, participando da rotina da cidade com responsabilidade e orgulho.

A terceira edição do projeto começou oficialmente no último dia 4 e conta com 40 participantes distribuídos entre a sede do município, Barra de São João, Professor Souza e Rio Dourado. Os integrantes vão atuar em órgãos públicos, auxiliando no atendimento, recepção e apoio administrativo das secretarias municipais.

O clima durante a entrega dos uniformes foi de emoção e gratidão. Entre os participantes, histórias de superação, independência financeira e reencontro com o convívio social deram o tom da solenidade.

A guarda sênior Etiene Pereira Azeredo, que participou da edição anterior e retornou ao projeto neste ano, destacou a importância da iniciativa em sua vida. Morando sozinha, ela afirma que o trabalho se tornou uma fonte de renda e também de alegria no dia a dia.

“Estou muito feliz em continuar nesse projeto. Além de ajudar financeiramente, ele faz muito bem para a gente. Gosto do contato com as pessoas, de ajudar no atendimento e me sinto útil novamente”, contou.

O prefeito Ramon Gidalte ressaltou o papel social do programa e destacou a importância de aproveitar a experiência acumulada pelos idosos ao longo da vida.

“Muitos poderiam estar em casa, isolados, sem perspectiva. Aqui, eles voltam a conviver, se sentem valorizados e retomam seu espaço na sociedade. A experiência de cada um contribui muito para o funcionamento dos serviços públicos”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública, Wellington Santos, destacou que manter o projeto ativo mesmo diante de limitações orçamentárias é uma demonstração do compromisso da gestão com políticas de valorização humana.

“Conseguimos manter a qualidade do projeto e entregar os uniformes porque entendemos a importância dessa iniciativa para os idosos e para o município. O Guarda Sênior já faz parte da cidade”, declarou.

Também participaram da cerimônia o vice-prefeito Marquinho da Vaca Mecânica, a subsecretária de Segurança, Ana Débora Alves dos Santos, o coordenador do projeto, Erivelton Siqueira, e a assistente GM Ana Carolina Jorge.

A iniciativa segue consolidada como uma das ações de inclusão social voltadas à terceira idade no município, promovendo renda complementar, fortalecimento emocional e participação ativa dos idosos na rotina pública.