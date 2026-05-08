Praça Darcy Azeredo receberá aulão especial em homenagem ao Dia das Mães com atividades abertas ao público - Foto: Divulgação

Praça Darcy Azeredo receberá aulão especial em homenagem ao Dia das Mães com atividades abertas ao públicoFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 11:53

Casimiro de Abreu - Mães de Casimiro de Abreu terão uma manhã diferente, marcada por música, movimento e momentos de descontração ao lado da família. A Praça Darcy Azeredo, conhecida como Praça do Skate, será tomada por clima de celebração nesta sexta-feira, 8 de maio, durante um aulão especial promovido pela Secretaria Municipal de Esportes em homenagem ao Dia das Mães.

A programação começa às 6h e será aberta gratuitamente ao público. A proposta é transformar o espaço em um ponto de encontro para quem deseja iniciar o dia com mais disposição, saúde e interação social.

A iniciativa foi organizada para valorizar mulheres que desempenham papel fundamental dentro das famílias e da comunidade. Além das atividades físicas, o encontro busca criar um ambiente leve e acolhedor, incentivando o cuidado com o corpo e a mente por meio do esporte e da convivência coletiva.

A expectativa é reunir mães, filhos, amigos e moradores da cidade em uma manhã de integração, fortalecendo laços afetivos e incentivando hábitos saudáveis. A escolha por um evento ao ar livre também reforça a proposta de aproximar a população das atividades esportivas e dos espaços públicos do município.

Segundo a organização, o objetivo é proporcionar um momento voltado especialmente para quem costuma dedicar grande parte da rotina ao cuidado com os outros.

A programação integra as ações esportivas e de qualidade de vida desenvolvidas no município, mostrando que o esporte também pode ser ferramenta de acolhimento, autoestima e bem-estar.