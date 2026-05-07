Material farmacêutico roubado foi recuperado pela Polícia Militar durante ação em Barra de São João - Foto: Divulgação

Material farmacêutico roubado foi recuperado pela Polícia Militar durante ação em Barra de São JoãoFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 10:05

Casimiro de Abreu - Uma resposta rápida da Polícia Militar evitou um prejuízo ainda maior após o roubo de uma carga de produtos farmacêuticos na Região dos Lagos. A ação aconteceu na tarde de quarta-feira (6), em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, e terminou com um suspeito preso, veículo recuperado e dezenas de caixas de medicamentos apreendidas.

O caso começou após informações sobre o roubo de uma Fiorino branca em Rio das Ostras. A partir do alerta, equipes do 32º BPM iniciaram um cerco tático pelas principais vias da região, intensificando buscas em pontos estratégicos até localizar o automóvel abandonado na área central de Barra de São João.

Durante as diligências, os policiais encontraram um homem suspeito de participação no crime. Ele foi abordado e detido ainda nas proximidades do veículo. No interior da Fiorino, os agentes recuperaram 61 caixas contendo materiais farmacêuticos, além de apreenderem um simulacro de arma de fogo utilizado na ação criminosa.

A ocorrência mobilizou moradores e comerciantes da região, chamando atenção pela movimentação policial no Centro do distrito. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O acusado foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso pelo crime de roubo. A Polícia Civil investiga agora se há outros envolvidos na ação e qual seria o destino da carga recuperada.

A apreensão representa mais uma ofensiva das forças de segurança contra crimes de carga, modalidade que preocupa empresários e motoristas devido aos prejuízos financeiros e aos riscos enfrentados durante as abordagens criminosas.