Tutores garantem atendimento para pets em ação que une cuidado, prevenção e bem-estar animalFoto: Ilustração
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Ação gratuita segue até 1º de maio com vagas limitadas e orientação para donos de cães e gatos
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Parceria amplia cuidado com animais e leva serviços gratuitos a mais moradores
Ações conjuntas com o Estado prometem fortalecer atendimentos, descentralizar serviços e alcançar novas localidades
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