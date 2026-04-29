Tutores garantem atendimento para pets em ação que une cuidado, prevenção e bem-estar animal - Foto: Ilustração

Tutores garantem atendimento para pets em ação que une cuidado, prevenção e bem-estar animalFoto: Ilustração

Publicado 29/04/2026 09:40

Casimiro de Abreu - O programa Castra+RJ já começou a movimentar tutores em Casimiro de Abreu, com filas organizadas e busca intensa por vagas para garantir o atendimento de cães e gatos. A ação vai oferecer castração gratuita até o dia 1º de maio, com foco na saúde dos animais e no controle populacional.

A iniciativa chama atenção de quem entende que o cuidado com os pets vai além do básico. A castração ajuda a prevenir doenças, reduz o risco de abandono e melhora a qualidade de vida dos animais, refletindo também na saúde pública.

Os atendimentos acontecem das 8h às 15h, com horários definidos para cada tipo de animal. Cães são atendidos no período da manhã, às 8h, 9h, 10h e 11h. Já os gatos têm atendimento concentrado à tarde, às 13h, 14h e 15h.

Para participar, o tutor precisa seguir algumas regras. É permitido levar apenas um animal por pessoa, o cadastro no sistema SinPatinhas é obrigatório e o pet deve estar em jejum antes do procedimento. A roupa pós-operatória fica sob responsabilidade do dono, enquanto a medicação será fornecida pela equipe responsável.

O agendamento deve ser feito pela internet, o que tem gerado dúvidas entre parte da população. Para facilitar, equipes de apoio estão disponíveis na Praça Feliciano Sodré e também na Secretaria responsável, orientando quem encontra dificuldade no cadastro.

A procura reforça a importância de iniciativas voltadas ao bem-estar animal e mostra o envolvimento da população com a causa. A expectativa é de que centenas de atendimentos sejam realizados ao longo da semana.