Participantes passam por avaliação física para iniciar jornada de saúde no projeto 90 Dias + Saúde - Foto: Divulgação

Participantes passam por avaliação física para iniciar jornada de saúde no projeto 90 Dias + SaúdeFoto: Divulgação

Publicado 20/04/2026 13:12

Casimiro de Abreu - Moradores de Casimiro de Abreu já podem se inscrever para a terceira edição do Projeto 90 Dias + Saúde, iniciativa voltada à promoção de hábitos saudáveis e melhoria da qualidade de vida. Gratuito, o programa reúne atividades físicas, orientação alimentar e apoio psicológico ao longo de três meses.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e seguem abertas até o dia 1º de maio. Após o preenchimento do formulário, os participantes precisam passar por uma etapa presencial de avaliação física para garantir a vaga. O atendimento será realizado nos dias 4, 5, 6 e 8 de maio, das 13h30 às 16h30, na Farmácia Central, próxima ao Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes. É necessário apresentar documento com foto e CPF.

O projeto tem como proposta incentivar mudanças de comportamento de forma responsável, com foco na reeducação alimentar, na prática regular de exercícios e no acompanhamento profissional. A iniciativa também aposta na interação social como estímulo para manter o engajamento dos participantes ao longo do programa.

A nova edição chega ampliada, com mais vagas e estrutura reforçada para atender quem deseja iniciar uma rotina mais saudável.