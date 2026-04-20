Equipes alinham chegada da Carreta do Trabalhador para ampliar serviços à população em Casimiro de Abreu - Foto: Ilustração

Equipes alinham chegada da Carreta do Trabalhador para ampliar serviços à população em Casimiro de AbreuFoto: Ilustração

Publicado 20/04/2026 13:12

Casimiro de Abreu - Uma iniciativa voltada à geração de oportunidades e acesso a direitos deve reforçar o atendimento à população de Casimiro de Abreu. O município recebeu a visita técnica da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro para alinhar a implantação da Carreta do Trabalhador na cidade.

A proposta é levar serviços diretamente aos moradores, facilitando o acesso a atendimentos como atualização de documentos, orientações sobre benefícios, apoio na busca por emprego e encaminhamento para vagas disponíveis no mercado de trabalho.

A ação busca descentralizar o atendimento e alcançar principalmente quem enfrenta dificuldades para acessar esses serviços no dia a dia. A estrutura itinerante permitirá que diferentes regiões sejam atendidas, ampliando o alcance da iniciativa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, a chegada da carreta representa um avanço na oferta de serviços públicos, ao aproximar oportunidades e garantir mais praticidade no atendimento ao cidadão.

A previsão é que, após os ajustes técnicos, o serviço comece a operar no município, fortalecendo as políticas de empregabilidade e inclusão social.