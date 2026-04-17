Município é reconhecido por iniciativas que unem gestão eficiente e preservação ambiental - Foto: Divulgação

Município é reconhecido por iniciativas que unem gestão eficiente e preservação ambientalFoto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 13:34

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu sobe ao pódio e reforça espaço de destaque na gestão pública do estado ao conquistar dois prêmios na 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, realizada nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. O resultado coloca o município entre os principais exemplos de inovação administrativa e responsabilidade ambiental no cenário fluminense.

O reconhecimento veio com o primeiro lugar na categoria Compras Governamentais, por meio do projeto Gestão 360: Eficiência que Transforma. A cidade também garantiu o segundo lugar na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente com a iniciativa Barco Escola, voltada à educação ambiental.

O desempenho evidencia uma estratégia focada em modernizar processos e ampliar resultados. O projeto Gestão 360 aposta em práticas que buscam reduzir burocracias, dar mais transparência ao uso dos recursos públicos e aprimorar a qualidade das contratações, com impacto direto nos serviços oferecidos à população.

A premiação também abre portas para novos desafios. Com o primeiro lugar, Casimiro de Abreu assegura participação na etapa nacional do prêmio, que será realizada em Brasília, reunindo iniciativas de todo o país.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Ramon Gidalte, além dos secretários Barbara Bastos e Alberto Massad.

O resultado reforça a consolidação de políticas públicas voltadas à eficiência administrativa e ao desenvolvimento sustentável, com projetos que dialogam com inovação e responsabilidade social.