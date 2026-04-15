Tutores recebem apoio para garantir vaga em mutirão gratuito de castração no município - Foto: Ilustração

Tutores recebem apoio para garantir vaga em mutirão gratuito de castração no município Foto: Ilustração

Publicado 15/04/2026 11:02

Casimiro de Abreu - Tutores de cães e gatos em Casimiro de Abreu já podem se preparar para garantir atendimento gratuito de castração no município. O programa Castra + RJ abriu agendamentos e contará com suporte presencial para facilitar o cadastro de quem encontra dificuldade no processo online.

A ação acontece entre os dias 27 de abril e 1º de maio, das 8h às 15h, na Praça Feliciano Sodré. Para participar, é necessário realizar o agendamento antecipado pelo site do programa, com cadastro obrigatório no sistema SinPatinhas.

Para evitar filas e organizar o atendimento, os horários foram divididos por espécie. Cães serão atendidos pela manhã, às 8h, 9h, 10h e 11h. Já os gatos terão atendimento no período da tarde, às 13h, 14h e 15h. Cada tutor poderá cadastrar apenas um animal.

A iniciativa busca ampliar o controle populacional de animais, reduzir abandonos e prevenir doenças, contribuindo diretamente para a saúde pública e o bem-estar dos pets.

Quem tiver dificuldade no cadastro pode procurar orientação presencial com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que está disponível para auxiliar no processo na Rua Francisco Xavier da Mota, 110, no Centro.

O serviço inclui o procedimento cirúrgico e medicação pós-operatória, enquanto itens como roupa cirúrgica ficam sob responsabilidade do tutor.