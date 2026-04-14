Certificação ambiental amplia recursos e reforça compromisso com preservação no município - Foto: Divulgação

Certificação ambiental amplia recursos e reforça compromisso com preservação no municípioFoto: Divulgação

Publicado 14/04/2026 12:26

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu garantiu reconhecimento estadual ao ser habilitado no ICMS Ecológico em dois ciclos consecutivos, consolidando avanços na área ambiental e ampliando a possibilidade de investimentos em preservação e sustentabilidade. A certificação foi concedida pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em conjunto com a Subsecretaria de Mudanças do Clima e Conservação da Biodiversidade.

O município foi contemplado no Ciclo 2024, referente ao ano fiscal de 2025, e também no Ciclo 2025, válido para 2026. O resultado confirma o cumprimento de critérios técnicos relacionados à conservação ambiental, gestão pública eficiente e desenvolvimento sustentável.

Além do reconhecimento, a habilitação permite acesso a uma fatia maior de recursos financeiros destinados a municípios que investem na proteção do meio ambiente. O ICMS Ecológico é considerado um dos principais instrumentos de incentivo à preservação no estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o resultado reflete um conjunto de ações planejadas ao longo dos últimos anos, com foco na conservação dos recursos naturais e na melhoria da qualidade de vida da população.

O secretário da pasta, Alberto Massad, destacou que a conquista é fruto de trabalho técnico e continuidade nas políticas públicas. Segundo ele, o município segue avançando com responsabilidade ambiental e planejamento voltado para o futuro.

Mais do que um selo, a certificação representa o fortalecimento de práticas sustentáveis e a consolidação de uma agenda que prioriza o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação em Casimiro de Abreu.