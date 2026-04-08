Famílias afetadas pelas chuvas buscam apoio financeiro com saque emergencial do FGTS - Foto: Divulgação

Famílias afetadas pelas chuvas buscam apoio financeiro com saque emergencial do FGTSFoto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 11:20

Casimiro de Abreu - Os moradores de Casimiro de Abreu atingidos pelas fortes chuvas agora têm um alívio no bolso para enfrentar os prejuízos. A Caixa Econômica Federal liberou o saque por calamidade do FGTS, após o reconhecimento oficial da situação de emergência pelo Governo Federal.

A medida permite a retirada de até R$ 6.200 por trabalhador, conforme o saldo disponível nas contas do Fundo de Garantia. O objetivo é ajudar famílias que sofreram perdas recentes e precisam reorganizar a rotina.

Para acessar o benefício, o trabalhador precisa morar em área afetada e reconhecida oficialmente, ter saldo no FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. A comprovação de residência deve estar atualizada e vinculada ao período do desastre.

O processo pode ser feito de forma digital, o que facilita o acesso e evita filas. Pelo aplicativo do FGTS, o cidadão deve selecionar a opção de saque por calamidade, informar o município e anexar documentos como RG, CPF e comprovante de endereço. O valor pode ser creditado em conta bancária de qualquer instituição.

A liberação do recurso chega como uma resposta direta às dificuldades enfrentadas por moradores que lidam com danos materiais e impactos na renda. O saque emergencial surge como uma ferramenta importante para reconstrução e retomada da normalidade.