Alunos iniciam atividades no Sítio Agrícola Municipal com foco em aprendizado e futuro profissional - Foto: Divulgação

Alunos iniciam atividades no Sítio Agrícola Municipal com foco em aprendizado e futuro profissionalFoto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 11:19 | Atualizado 08/04/2026 11:21

Casimiro de Abreu - Os jovens de Casimiro de Abreu deram um novo passo rumo ao futuro ao iniciarem as atividades de 2026 dos programas Paisagista Mirim e Jovem Agricultor Orgânico. A cerimônia de abertura reuniu famílias, alunos e autoridades no Sítio Agrícola Municipal, marcando a chegada de 50 novos participantes.

Nesta edição, as vagas foram distribuídas de forma equilibrada, com 25 alunos voltados ao paisagismo e outros 25 à agricultura orgânica. A proposta vai além do ensino técnico e oferece uma experiência completa de formação, unindo aprendizado prático e desenvolvimento pessoal.

Os participantes contam com uma estrutura de apoio que inclui bolsa mensal equivalente a um terço do salário mínimo, acompanhamento escolar obrigatório e alimentação durante as atividades. O modelo busca garantir permanência, incentivo e melhores condições para o aprendizado.

Durante o evento, o prefeito Ramon Gidalte destacou a importância da educação na construção de oportunidades. “Estudar é essencial para transformar vidas e abrir caminhos. Esses programas mostram que investir nos jovens é investir no futuro da nossa cidade”, afirmou.

A cerimônia também reuniu representantes de diferentes áreas, reforçando a integração entre políticas públicas. Entre os presentes estavam o secretário estadual de Agricultura, Felipe Brasil, o vice-prefeito Marquinho da Vaca, a presidente da Fundação Municipal, Mariana Nascimento, além de autoridades do Legislativo e secretarias municipais.

A coordenadora dos programas, Jaqueline Sadi, ressaltou o papel social da iniciativa, que alia formação técnica à inclusão produtiva, preparando os jovens para o mercado e para a vida. A ação consolida os programas como ferramentas de transformação, aproximando juventude, educação e oportunidades no campo.

Alunos iniciam atividades no Sítio Agrícola Municipal com foco em aprendizado e futuro profissional Foto: Divulgação

