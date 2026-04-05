Treinamento reuniu equipes de saúde e reforçou importância do diagnóstico precoce - Foto: Divulgação

Treinamento reuniu equipes de saúde e reforçou importância do diagnóstico precoce Foto: Divulgação

Publicado 05/04/2026 11:09

Casimiro de Abreu - Profissionais de saúde deram um passo importante no enfrentamento à tuberculose após uma capacitação realizada em Casimiro de Abreu. O encontro reforçou o preparo das equipes para identificar sinais da doença ainda no início e garantir tratamento rápido à população.

A formação aconteceu no auditório do CREM e reuniu trabalhadores da rede municipal, além de integrantes da Vigilância em Saúde de São Pedro da Aldeia. O treinamento foi conduzido pelo infectologista Dr. Ezequias Martins, que destacou a importância da atenção aos primeiros sintomas.

O objetivo foi claro: fortalecer o diagnóstico precoce e evitar que casos avancem sem identificação. Com mais preparo, os profissionais conseguem agir com rapidez e orientar corretamente os pacientes.

A tuberculose, apesar de conhecida, ainda exige atenção. A doença é transmitida pelo ar e atinge principalmente os pulmões. Tosse persistente por mais de três semanas, febre leve no fim do dia, suor noturno, cansaço excessivo e perda de peso são sinais de alerta que não podem ser ignorados.

A orientação para a população é direta. Ao perceber qualquer sintoma, a busca por atendimento em uma unidade de saúde deve ser imediata. O diagnóstico e o tratamento são oferecidos gratuitamente pelo SUS.

Outro ponto reforçado durante a capacitação foi a importância de seguir o tratamento até o fim. Mesmo com melhora dos sintomas, a interrupção pode comprometer a cura e fortalecer a bactéria.

A iniciativa destacou que informação e preparo continuam sendo ferramentas essenciais para proteger a população e reduzir os casos da doença no município.