Treinamento reuniu equipes de saúde e reforçou importância do diagnóstico precoce Foto: Divulgação
Conhecimento vira arma contra a tuberculose em Casimiro
Profissionais da saúde passaram por capacitação para identificar a doença mais cedo e acelerar o tratamento
Tecnologia chega à saúde e promete reduzir filas em Casimiro de Abreu
Município avançou para implantação de telemedicina e telediagnóstico, com novos equipamentos e atendimento mais ágil
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Conta de água muda em Casimiro e comerciante já faz as contas
Nova proposta divide tarifas por tamanho dos imóveis e promete cobrança mais justa no município
Profissionais de saúde participam de capacitação e reforçam cuidado humanizado em Casimiro
Encontro abordou práticas em saúde mental e destacou a importância da escuta e do vínculo com pacientes
Mulher é vítima de violência dentro de casa e caso mobiliza investigação em Casimiro de Abreu
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Contas de Ramon Gidalte são aprovadas por maioria e reforçam gestão fiscal em Casimiro
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