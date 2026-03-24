População é convocada para atualizar a caderneta e reforçar a proteção contra a gripeFoto: Ilustração
Dia D contra a gripe mobiliza Casimiro de Abreu neste sábado
Vacinação será realizada em todas as unidades de saúde e mira grupos prioritários com foco na prevenção
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