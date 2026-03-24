População é convocada para atualizar a caderneta e reforçar a proteção contra a gripe - Foto: Ilustração

População é convocada para atualizar a caderneta e reforçar a proteção contra a gripeFoto: Ilustração

Publicado 24/03/2026 13:22

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu entra em ritmo de mobilização neste sábado, dia 28, com a realização do Dia D de vacinação contra a gripe em todo o município. A ação acontece das 9h às 17h e busca ampliar a cobertura vacinal entre os grupos mais vulneráveis, reforçando a importância da prevenção antes da chegada dos períodos de maior circulação do vírus.

A campanha acontece em todas as Unidades de Saúde da Família. Na região serrana, o atendimento será concentrado na subunidade Dr. Flávio Guimarães, localizada no Córrego da Luz. A estratégia facilita o acesso da população e garante que moradores de diferentes localidades consigam se imunizar perto de casa.

A vacina é destinada a públicos específicos considerados mais suscetíveis a complicações. Entre eles estão crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, mulheres no pós-parto, idosos a partir de 60 anos, profissionais da saúde e da educação, além de pessoas com deficiência permanente ou doenças crônicas. Também integram o grupo prioritário indivíduos com obesidade grave, transplantados e pessoas com síndromes genéticas.

Para receber a dose, basta apresentar documento com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. A orientação é aproveitar a oportunidade para atualizar o histórico vacinal e garantir mais proteção para toda a família.

A iniciativa reforça a importância da imunização como uma das principais formas de evitar complicações causadas pela gripe, reduzindo internações e protegendo vidas.