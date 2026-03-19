Decisão unânime da Justiça Eleitoral confirma cassação e muda composição da Câmara em Casimiro - Foto: Reprodução

Decisão unânime da Justiça Eleitoral confirma cassação e muda composição da Câmara em CasimiroFoto: Reprodução

Publicado 19/03/2026 12:28

Casimiro de Abreu - A Justiça Eleitoral decidiu, de forma unânime, manter a cassação do vereador Pedro Gadelha em Casimiro de Abreu, após rejeitar o recurso apresentado pela defesa. O julgamento reforça o entendimento de irregularidade no processo que apura compra de votos durante o período eleitoral.

A decisão foi tomada por sete votos a zero, o que consolidou o posicionamento do tribunal e encerrou a tentativa de reverter a perda do mandato. Os magistrados avaliaram os argumentos apresentados, mas concluíram que não havia elementos suficientes para modificar a sentença anterior.

Com a confirmação da cassação, o afastamento do parlamentar deve ocorrer assim que a Câmara Municipal for oficialmente comunicada. A mudança já provoca repercussão no cenário político local, que passa por reconfiguração no Legislativo.

A vaga será ocupada pela suplente Fátima de Zé Alexandre, que assume o cargo após a formalização dos trâmites legais. A substituição segue o rito previsto na legislação eleitoral e deve ocorrer nos próximos dias.

O caso envolve a chamada captação ilícita de sufrágio, prática considerada grave pela Justiça Eleitoral por comprometer a lisura do processo democrático. A manutenção da decisão reforça o rigor adotado em situações que envolvem suspeitas de irregularidades nas eleições.

A expectativa agora gira em torno do cumprimento da decisão e dos impactos políticos no município. Para moradores, o episódio reacende o debate sobre transparência, ética e responsabilidade na vida pública.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com o vereador para ouvir sua versão sobre o caso. Até o momento, não houve retorno. A matéria segue em atualização.