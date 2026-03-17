Música surgiu durante uma visita realizada com um grupo de fazedores de cultura da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Música surgiu durante uma visita realizada com um grupo de fazedores de cultura da Fundação Cultural de Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 17/03/2026 11:00

Casimiro de Abreu - Uma visita à exposição dedicada ao ator Paulo César Peréio inspirou uma homenagem musical ao artista. O cantor, compositor e instrumentista Fernando Otz, de Casimiro de Abreu, compôs uma canção inspirada no ator após conhecer a exposição “Peréio – Semana que vem eu me organizo”, apresentada no Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro. A música surgiu durante uma visita realizada com um grupo de fazedores de cultura da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, motivada por um intercâmbio cultural que aproximou o músico do universo criativo do ator.

A exposição “Peréio – Semana que vem eu me organizo” apresenta desenhos, cartas, poemas e registros pessoais do ator, reunindo parte do acervo produzido em seu apartamento em São Paulo. A mostra integra ações culturais que buscam valorizar a memória e a contribuição de Peréio, que contribuiu para o cinema e para o teatro brasileiro.

Segundo Fernando Otz, o contato com o acervo e com a história de Peréio provocou um processo criativo imediato. O artista relata que a visita à exposição representou mais do que um passeio cultural. Para ele, foi uma imersão no legado artístico do ator.

“Às vezes, a arte precisa de uma ponte e minha caminhada até o universo de Paulo César Peréio foi guiada pelas mãos generosas de Lara Velho, filha de Peréio, por meio de um intercâmbio cultural. Mais do que uma exposição, ‘Peréio, Semana que vem eu me organizo’, foi um mergulho em um legado que eu precisava conhecer”, afirmou o músico.

Durante o percurso pela galeria, Otz conta que a observação das obras e registros pessoais do ator despertou uma conexão criativa que rapidamente se transformou em composição. A inspiração surgiu enquanto ele percorria a exposição e continuou durante a viagem de retorno para casa.

“Enquanto assistia à peça e absorvia as obras, as palavras começaram a surgir de forma intensa, como se a própria energia de Peréio estivesse exigindo passagem. Quando deixei o Sesc para trás, o movimento continuou. Na estrada, meus pensamentos encontraram ritmo e tudo começou a se unificar”, relatou.

Já em casa, o músico deu forma à ideia. Segundo ele, a composição ganhou melodia ao som do violão, quando as referências e emoções vividas durante a visita foram transformadas em música.

“Chegando em casa, peguei o violão, fui harmonizando as ideias e nasceu essa canção”, contou.

A letra da música faz referência à personalidade marcante e à trajetória artística de Paulo César Peréio. Um dos trechos da composição diz:

“Peréio chegou

Por Fernando Otz

Lá vem ele,

Com o peso da palavra na voz.

Roteiro improvisado,

Não tinha censura.

Sua arte,

Sua irreverência,

Era vida,

Era pura."