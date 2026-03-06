Equipe realiza poda de árvores no entorno do hospital para aumentar a segurança de pacientes e profissionais - Foto: Divulgação

Equipe realiza poda de árvores no entorno do hospital para aumentar a segurança de pacientes e profissionaisFoto: Divulgação

Publicado 06/03/2026 14:05

Casimiro de Abreu - O Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes, em Casimiro de Abreu, passou por serviços de poda de árvores nas áreas internas e no entorno da unidade. A ação preventiva tem como objetivo reduzir riscos e garantir mais segurança para pacientes, profissionais de saúde e moradores que circulam pela região.

Equipes técnicas realizaram o corte e o manejo dos galhos que apresentavam crescimento excessivo ou risco de queda. O trabalho também busca preservar a estrutura do hospital e evitar possíveis danos à rede elétrica, telhados, ambulâncias e áreas de acesso utilizadas diariamente pela população.

A manutenção é considerada uma medida importante para prevenir acidentes, principalmente em períodos de ventos fortes ou chuvas intensas, quando galhos pesados podem se desprender e atingir estruturas ou pessoas.

Além da segurança física, a poda contribui para a organização do espaço e melhora a circulação de luz e ventilação nas áreas próximas à unidade hospitalar, o que favorece o ambiente frequentado por pacientes e equipes de atendimento.

A iniciativa integra ações de manutenção e cuidado com os espaços públicos ligados à rede de saúde do município, buscando manter as estruturas em boas condições de uso para quem depende do atendimento hospitalar.