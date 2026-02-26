Equipes realizaram cortes na rede pública e retiraram hidrômetros instalados de forma irregularFoto: Divulgação
Fiscalização fecha o cerco contra "gatos" de água em Casimiro
Operação da Águas de Casimiro vistoria 120 imóveis e encontra 40 irregularidades em três dias
Fiscalização fecha o cerco contra "gatos" de água em Casimiro
Operação da Águas de Casimiro vistoria 120 imóveis e encontra 40 irregularidades em três dias
Prefeito assina projeto que regulamenta seleção de Agentes de Saúde em Casimiro
Proposta define regras de contratação, direitos e remuneração e segue agora para votação na Câmara
Academia da Saúde promove mobilização sobre lúpus, fibromialgia e Alzheimer em Casimiro
Programação gratuita leva terapias integrativas, alongamento e atividades de bem-estar para Casimiro e Barra de São João
Rio São João entra em defeso e pesca embarcada está proibida em Casimiro
Medida protege a reprodução das espécies e mantém regras rígidas para pescadores amadores e profissionais
Saúde apresenta contas e metas em audiência pública na Câmara de Casimiro
Encontro aberto à população detalha investimentos, resultados de 2025 e planejamento até 2029
Faetec abre 80 vagas gratuitas para qualificação profissional em Casimiro
Matrículas começam na próxima semana e cursos atendem quem busca emprego ou recolocação no mercado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.