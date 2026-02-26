Equipes realizaram cortes na rede pública e retiraram hidrômetros instalados de forma irregular - Foto: Divulgação

Equipes realizaram cortes na rede pública e retiraram hidrômetros instalados de forma irregularFoto: Divulgação

Publicado 26/02/2026 11:51

Casimiro de Abreu - A Águas de Casimiro intensificou a fiscalização contra ligações clandestinas e encontrou irregularidades em 40 dos 120 imóveis vistoriados durante três dias de operação em Casimiro de Abreu. O balanço, divulgado pela autarquia, reforça o alerta para uma prática que impacta diretamente o abastecimento e pesa no bolso de quem paga a conta em dia.

As equipes percorreram diferentes pontos da cidade e identificaram desvios conhecidos como “gatos”, além de hidrômetros instalados sem autorização. Nos casos confirmados, houve corte direto na rede pública e retirada dos equipamentos irregulares. A autarquia lembra que ligação clandestina é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, enquadrado como furto.

A presidente Juliana Franco afirmou que o consumo descontrolado em imóveis irregulares compromete o fornecimento, sobretudo em períodos de maior demanda. Ela também chamou atenção para outro problema recorrente: a religação por conta própria após corte por inadimplência, que também configura infração e pode gerar multa.

A orientação é que moradores procurem atendimento para negociar débitos e regularizar a situação. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Pastor Luís Laurentino da Silva, 109, no Centro. Informações também estão disponíveis pelos telefones (22) 2778-2105 e (22) 99935-0615.