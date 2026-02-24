Assinatura do projeto reuniu agentes e autoridades no auditório do CREM, em Casimiro - Foto: Anderson Silva

Publicado 24/02/2026 11:20 | Atualizado 24/02/2026 11:21

Casimiro de Abreu - O prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, formalizou a assinatura do Projeto de Lei que estabelece as normas para o processo seletivo público dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias no município. O ato ocorreu na sexta-feira, 20 de fevereiro, no auditório do CREM, e reuniu profissionais da área e representantes da gestão municipal.

A proposta define critérios para contratação, remuneração, atribuições, direitos e deveres das duas categorias, consideradas essenciais na estrutura da Atenção Primária. O texto ainda precisa ser analisado e aprovado pela Câmara Municipal para entrar em vigor.

Participaram da solenidade a secretária de Saúde, Luciana Dames, a subsecretária Cida Otz, a coordenadora de Atenção Primária, Glória Maria Magalhães, o coordenador da Vigilância Ambiental, Pabullo Marinho, a coordenadora de Projetos, Thainá Domingues, e o representante dos agentes, Gabriel Monteiro.

Durante o encontro, Glória Maria destacou a importância dos profissionais para o funcionamento da rede pública. Segundo ela, os agentes representam a porta de entrada das 13 Unidades de Saúde e são responsáveis por levar informação, prevenção e acompanhamento diretamente às residências.

A iniciativa busca garantir mais segurança jurídica ao processo seletivo e fortalecer a atuação dos trabalhadores que acompanham de perto a realidade das comunidades, atuando na prevenção de doenças, no monitoramento de casos e na orientação às famílias.

