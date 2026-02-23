Atividades serão realizadas no CEAPS e na unidade da Academia da Saúde em Barra de São João - Foto: Divulgação

Publicado 23/02/2026 11:21

Casimiro de Abreu - A Academia da Saúde de Casimiro de Abreu preparou dois dias de mobilização voltados à conscientização sobre lúpus, fibromialgia e Alzheimer. A proposta reúne informação, acolhimento e práticas integrativas para fortalecer o cuidado com a saúde física e emocional da população.

A programação acontece na próxima semana, com ações abertas ao público e foco na orientação sobre sintomas, diagnóstico precoce e qualidade de vida. Profissionais da área conduzirão atividades como terapia holística, dança circular, yoga, massoterapia, naturologia, alongamento orientado e reiki. A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre doenças crônicas que afetam milhares de pessoas e estimular hábitos saudáveis.

Em Casimiro, o encontro será realizado na quarta-feira, dia 25, no CEAPS, Centro de Especialidades em Ações Programáticas em Saúde. Já em Barra de São João, distrito do município, a mobilização acontece na quinta-feira, dia 26, na unidade da Academia da Saúde, localizada na Rua Andrade Silva, 1615, Vila Nova.

A ação reforça a importância do diagnóstico, acompanhamento e apoio contínuo às pessoas que convivem com essas condições.