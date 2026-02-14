Arma calibre 38 e cinco munições foram apreendidas durante ação da PM na orla de Barra de São João - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2026 14:28

Casimiro de Abreu - A Polícia Militar retirou de circulação um revólver calibre 38 na madrugada deste sábado, 14, na orla de Barra de São João, em Casimiro de Abreu. A ação ocorreu durante serviço extraordinário de apoio ao 32º BPM, reforçando o policiamento na região, que costuma receber grande movimentação nos fins de semana.

Os agentes faziam patrulhamento quando perceberam um casal em atitude considerada suspeita. Após a abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram na cintura do homem um revólver carregado com cinco munições intactas.

Segundo a PM, o suspeito afirmou que portava a arma por receio pela própria segurança e pela da companheira, alegando já ter trabalhado como segurança. Em consulta ao sistema, a equipe constatou que ele possui duas anotações criminais anteriores, ambas relacionadas a porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia, onde o homem permaneceu preso com base no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. A arma e as munições ficaram apreendidas.