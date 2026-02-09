Erosão atinge trecho da Avenida Atlântica após chuva forte em Barra de São JoãoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Chuva intensa compromete via e provoca erosão em Barra de São João
Trecho da Avenida Atlântica sofre danos após temporal e passa por avaliação técnica
Casimiro aposta em bem-estar e lança sacolé terapêutico à base de plantas medicinais
Produto une capim-limão e maracujá, valoriza saberes populares e vira símbolo das ações de saúde no verão
Briga em sítio termina com homem preso por tentativa de homicídio em Casimiro
Suspeito invadiu propriedade rural armado com foice, feriu o dono do local e foi detido pela Polícia Militar
Fiscalização aperta o cerco e combate "gatos" de água em Professor Souza
Ações em Casimiro de Abreu cortam ligações clandestinas, alertam para riscos à saúde e ampliam chances de regularização
Casimiro reage aos apagões com força-tarefa para proteger a rede elétrica
Operação integrada mapeia áreas de risco, corrige falhas estruturais e busca reduzir quedas de energia em bairros da cidade
Casimiro vira palco do verão com Sapucahy e Pique Novo
Último fim de semana do Sesc Verão reúne shows, esporte, cultura e ações ambientais em Barra de São João
