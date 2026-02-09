Erosão atinge trecho da Avenida Atlântica após chuva forte em Barra de São JoãoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Mais artigos de O Dia
O Dia
Casimiro de Abreu - A Avenida Atlântica amanheceu com um cenário diferente nesta segunda-feira em Barra de São João. A força das chuvas registradas durante a madrugada provocou a erosão do solo em um trecho da via, no bairro Peixe Dourado 1, alterando a rotina de moradores e exigindo atenção redobrada de quem circula pela região.
O volume concentrado de água atingiu a base da pista, causando o desgaste do terreno e expondo a fragilidade do local diante de temporais. Logo nas primeiras horas do dia, equipes de manutenção chegaram para isolar a área, conter os danos e iniciar os primeiros reparos, enquanto técnicos avaliam as causas do problema.
A recomendação é que motoristas e pedestres evitem o trecho afetado até a conclusão dos serviços. O solo ainda permanece instável, o que aumenta o risco de novos deslizamentos, especialmente se houver mais chuva nos próximos dias.
Além da recuperação emergencial, o local passa por análise para a definição de medidas mais duradouras, com foco na segurança viária e na prevenção de novos episódios semelhantes. Moradores acompanham de perto a situação, atentos aos trabalhos e na expectativa de que a avenida volte a oferecer condições seguras de tráfego o quanto antes.
Erosão atinge trecho da Avenida Atlântica após chuva forte em Barra de São João - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
Erosão atinge trecho da Avenida Atlântica após chuva forte em Barra de São JoãoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
fotogaleria
Erosão atinge trecho da Avenida Atlântica após chuva forte em Barra de São João
Erosão atinge trecho da Avenida Atlântica após chuva forte em Barra de São João