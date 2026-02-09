Erosão atinge trecho da Avenida Atlântica após chuva forte em Barra de São João - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 09/02/2026 18:06

Casimiro de Abreu - A Avenida Atlântica amanheceu com um cenário diferente nesta segunda-feira em Barra de São João. A força das chuvas registradas durante a madrugada provocou a erosão do solo em um trecho da via, no bairro Peixe Dourado 1, alterando a rotina de moradores e exigindo atenção redobrada de quem circula pela região.

O volume concentrado de água atingiu a base da pista, causando o desgaste do terreno e expondo a fragilidade do local diante de temporais. Logo nas primeiras horas do dia, equipes de manutenção chegaram para isolar a área, conter os danos e iniciar os primeiros reparos, enquanto técnicos avaliam as causas do problema.

A recomendação é que motoristas e pedestres evitem o trecho afetado até a conclusão dos serviços. O solo ainda permanece instável, o que aumenta o risco de novos deslizamentos, especialmente se houver mais chuva nos próximos dias.

Além da recuperação emergencial, o local passa por análise para a definição de medidas mais duradouras, com foco na segurança viária e na prevenção de novos episódios semelhantes. Moradores acompanham de perto a situação, atentos aos trabalhos e na expectativa de que a avenida volte a oferecer condições seguras de tráfego o quanto antes.

