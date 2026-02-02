Equipes atuam na retirada de ligações irregulares na rede de abastecimentoFoto: Divulgação
Fiscalização aperta o cerco e combate "gatos" de água em Professor Souza
Ações em Casimiro de Abreu cortam ligações clandestinas, alertam para riscos à saúde e ampliam chances de regularização
Briga em sítio termina com homem preso por tentativa de homicídio em Casimiro
Suspeito invadiu propriedade rural armado com foice, feriu o dono do local e foi detido pela Polícia Militar
Fiscalização aperta o cerco e combate "gatos" de água em Professor Souza
Ações em Casimiro de Abreu cortam ligações clandestinas, alertam para riscos à saúde e ampliam chances de regularização
Casimiro reage aos apagões com força-tarefa para proteger a rede elétrica
Operação integrada mapeia áreas de risco, corrige falhas estruturais e busca reduzir quedas de energia em bairros da cidade
Casimiro vira palco do verão com Sapucahy e Pique Novo
Último fim de semana do Sesc Verão reúne shows, esporte, cultura e ações ambientais em Barra de São João
Suspeito de homicídio é localizado em casa e preso em Casimiro de Abreu
Ação integrada entre polícias Civil e Militar leva à captura de homem acusado de matar no distrito de Barra de São João
Postos de saúde entram em reforma e ampliam cuidado em Casimiro
Obras alcançam unidades da Serra ao litoral e começam pelo posto de Rio Dourado, com melhorias na estrutura e no atendimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.