Equipes atuam na retirada de ligações irregulares na rede de abastecimento - Foto: Divulgação

Publicado 02/02/2026 12:34

Casimiro de Abreu - O distrito de Professor Souza entrou no radar de uma operação que vai além do corte de irregularidades e mira a segurança de quem depende da água que chega à torneira. As ações de fiscalização contra ligações clandestinas de água foram intensificadas nos últimos dias e já resultaram em cortes diretos na rede pública e retirada de hidrômetros instalados de forma ilegal.

Durante as vistorias, imóveis são inspecionados e, quando a irregularidade é confirmada, o fornecimento é interrompido de imediato. Além da penalidade, os responsáveis precisam regularizar a situação e quitar débitos para voltar a receber o serviço dentro das normas.

A prática dos chamados “gatos” provoca desperdício, gera prejuízos ao sistema e coloca em risco a qualidade da água distribuída. O uso irregular pode causar contaminação e afeta não apenas quem faz a ligação clandestina, mas toda a comunidade atendida pela rede.

Para quem busca se regularizar, o atendimento presencial acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sede da autarquia, no Centro de Casimiro de Abreu. Também estão disponíveis canais telefônicos para orientação.

Outro avanço importante foi a regulamentação do parcelamento de débitos de água e esgoto. Agora, as pendências podem ser negociadas em até 30 parcelas, com valores ajustados à realidade financeira dos consumidores, facilitando acordos e incentivando a regularização.