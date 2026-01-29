Posto de saúde em Rio Dourado passa por reformas e marca início de melhorias na rede municipal - Foto: Divulgação

Publicado 29/01/2026 13:10

Casimiro de Abreu - As unidades de saúde de Casimiro de Abreu começaram a ganhar nova aparência e mais condições de atendimento. Uma série de reformas foi iniciada nos postos que atendem moradores da Serra ao litoral, com intervenções que buscam melhorar a estrutura física e o conforto de pacientes e profissionais.

O primeiro espaço contemplado foi o posto Autoepson Diniz Carvalho, em Rio Dourado. No local, serviços como troca de telhado, pintura e limpeza externa estão em fase final, marcando o início de um cronograma que alcança as 13 Unidades de Saúde da Família do município.

Além dos postos principais, Casimiro de Abreu possui uma característica que diferencia a rede local de outras cidades: as chamadas subunidades, estruturas menores ligadas aos postos principais, instaladas em comunidades rurais ou de difícil acesso. Esses espaços também estão incluídos no planejamento de melhorias.

Para a secretária municipal de Saúde, Luciana Dames, as intervenções representam mais do que obras físicas. “Cuidar dos espaços de saúde é cuidar das pessoas. Quando o ambiente melhora, o atendimento também ganha mais qualidade e acolhimento”, afirmou.

A expectativa é que as reformas avancem gradualmente pelas demais unidades, fortalecendo a rede de atenção básica e garantindo mais dignidade no atendimento à população.