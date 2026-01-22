Swing & Simpatia e Araketu são as atrações musicais deste fim de semana na Arena Sesc Verão 2026 em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Publicado 22/01/2026 16:52

Casimiro de Abreu - Moradores e turistas de Casimiro de Abreu vivem dias de praia com cara de festival. O distrito de Barra de São João concentra neste fim de semana uma programação que mistura música, esporte e cultura, com destaque para os shows de Swing & Simpatia, no sábado, e Araketu, no domingo, na Arena Sesc Verão montada no Praião.

O projeto Sesc Verão 2026 ocupa a cidade até 1º de fevereiro com atividades gratuitas ao ar livre. Além dos grandes shows, o público encontra oficinas esportivas, apresentações culturais, exposições, recreação infantil e ações de saúde e meio ambiente espalhadas entre o Praião e a Prainha.

No palco principal, as apresentações começam às 22h no sábado e às 21h no domingo. Na Prainha, artistas locais animam o público a partir das 16h30, reforçando a valorização da cena cultural da região. O calendário musical segue no último fim de semana com Leandro Sapucahy e Pique Novo, ampliando a diversidade de estilos e atraindo diferentes gerações.

As areias de Barra de São João também viram arena esportiva. Oficinas e atividades com atletas reconhecidos aproximam o público de modalidades como vôlei de praia, skate, futebol freestyle e altinha. Durante todo o dia, crianças e famílias participam de recreação, intervenções culturais e experiências interativas que transformam o espaço público em ponto de convivência.

A programação inclui ainda exposições sensoriais, ações educativas e iniciativas de sustentabilidade, que incentivam o cuidado com o meio ambiente e o consumo consciente. Para comerciantes, trabalhadores do turismo e moradores, o evento representa movimento, oportunidade e visibilidade para a cidade.

Ao reunir música, esporte e cultura em um mesmo cenário, o Sesc Verão reforça o papel de Barra de São João como destino de lazer no litoral fluminense e cria um ambiente em que diversão e identidade local caminham juntas.

