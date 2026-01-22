Swing & Simpatia e Araketu são as atrações musicais deste fim de semana na Arena Sesc Verão 2026 em Casimiro de Abreu Foto: Divulgação
Verão ganha ritmo e energia com Swing & Simpatia e Araketu em Casimiro
Shows gratuitos, esporte e cultura transformam Barra de São João em palco de festa, lazer e encontro neste fim de semana
Casimiro de Abreu avança na energia e ganha reforço na rede elétrica
Reunião com a Enel garante novo alimentador, ampliação da infraestrutura e investimentos bilionários para reduzir quedas de luz e impulsionar o desenvolvimento
Água justa começa na rede: Casimiro reforça combate às ligações clandestinas
Fiscalizações ganham força para proteger o abastecimento, garantir segurança e evitar prejuízos à população
Barra de São João vira vitrine do verão e reúne música, esporte e encontros
Sesc Verão 2026 leva shows nacionais, oficinas esportivas e lazer gratuito ao litoral de Casimiro de Abreu
Música, esporte e família transformam o litoral de Casimiro em palco de verão
Sesc Verão reúne multidões, valoriza o turismo e leva lazer gratuito ao Praião e à Prainha de Barra de São João
Polícia recupera dois carros roubados em poucas horas em Casimiro
Ação rápida da PM devolve veículos aos donos e reforça sensação de segurança no município
