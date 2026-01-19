Público lotou a orla de Barra de São João para curtir shows, esporte e atividades do Sesc Verão - Foto: Divulgação

Publicado 19/01/2026 10:56

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu viveu dias de praia cheia, sorrisos soltos e clima de celebração com a chegada do Sesc Verão, que movimentou o Praião e a Prainha de Barra de São João no último fim de semana. Moradores e turistas dividiram a areia em uma programação pensada para todas as idades, unindo cultura, esporte e lazer ao ar livre.

A música foi um dos grandes atrativos. Charlie Brown Jr. levou uma multidão ao Praião, em um show marcado por emoção, coro afinado do público e clima de nostalgia. Já Vitor Kley trouxe leveza e boas vibrações, criando um ambiente familiar, com jovens, crianças e visitantes curtindo juntos a noite à beira-mar.

Durante o dia, o esporte tomou conta da orla. Partidas e clínicas de beach tennis e futevôlei animaram atletas amadores e chamaram a atenção de quem acompanhava da areia, reforçando a proposta de bem-estar e convivência.

A programação infantil garantiu diversão para a criançada, com brinquedos e atividades recreativas, enquanto pais e responsáveis aproveitavam o evento com tranquilidade.

Além de lazer gratuito, o Sesc Verão refletiu diretamente no comércio local, aquecendo a economia e fortalecendo o turismo. A agenda segue ao longo do mês, mantendo Casimiro de Abreu no roteiro dos grandes eventos de verão da região.