Público lotou a orla de Barra de São João para curtir shows, esporte e atividades do Sesc VerãoFoto: Divulgação
Música, esporte e família transformam o litoral de Casimiro em palco de verão
Sesc Verão reúne multidões, valoriza o turismo e leva lazer gratuito ao Praião e à Prainha de Barra de São João
Polícia recupera dois carros roubados em poucas horas em Casimiro
Ação rápida da PM devolve veículos aos donos e reforça sensação de segurança no município
Casimiro vira palco do verão com música, esporte e cultura à beira-mar
Parcelamento ampliado dá novo fôlego a consumidores de Casimiro de Abreu
Atualização de decreto permite negociar contas de água e esgoto em até 30 vezes
Cuidado que chega até quem mais precisa em Casimiro de Abreu
Vacinação contra pneumonia reforça proteção de idosos na Casa dos Velhinhos
Restinga volta a ganhar vida no Praião de Barra de São João
Primeira etapa de recuperação ambiental marca novo capítulo de cuidado com a orla em Casimiro
