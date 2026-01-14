Área do Praião inicia processo de recuperação da restinga, devolvendo à orla a vegetação nativa - Foto: Divulgação

14/01/2026 14:32

Casimiro de Abreu - A vegetação nativa começou a ocupar novamente um espaço simbólico do Praião, em Barra de São João. O município deu início à primeira ação prática do projeto de recuperação da restinga, transformando uma área antes degradada em ponto de recomposição ambiental e reafirmando o compromisso com a preservação da orla.

A intervenção aconteceu no trecho onde funcionava uma antiga pista de skate e representa o primeiro passo do plano firmado por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta. A proposta é avançar de forma gradual, alcançando outros pontos do Praião e devolvendo à natureza seu papel de proteção natural da costa.

O trabalho reúne diferentes frentes da administração municipal, com participação das áreas de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Obras, Administração, Agricultura e da Fundação Municipal Casimiro de Abreu. A atuação integrada busca garantir eficiência, planejamento e respeito às características naturais da região.

Acompanhando o início das atividades, o vereador Carlos de Itamar destacou que ações práticas fortalecem a relação entre preservação ambiental e uso responsável dos espaços públicos, beneficiando moradores e visitantes.

Responsável técnico pela iniciativa, o secretário de Meio Ambiente, Alberto Massad, ressaltou que a recuperação da restinga vai além do cumprimento legal. Segundo ele, trata-se de uma medida estratégica para conter a erosão costeira, proteger a biodiversidade e assegurar um futuro mais equilibrado para a orla.

A restinga funciona como uma barreira natural contra o avanço do mar, abriga espécies nativas e contribui para a estabilidade do solo. Sua recuperação reforça a identidade ambiental de Barra de São João e amplia a consciência coletiva sobre a importância de cuidar do litoral.

Com ações visíveis e planejamento contínuo, o Praião começa a escrever uma nova história, unindo responsabilidade ambiental e respeito ao espaço urbano.