Palco do Sesc Verão promete movimentar o Praião e a Prainha, em Barra de São João, com shows e atividades esportivasFoto: Douglas Smmithy
Barra de São João entra no clima do Sesc Verão 2026 com shows nacionais e programação esportiva na orla
Distrito de Casimiro de Abreu será um dos palcos do maior evento de verão da região, com atrações no Praião e na Prainha a partir de 16 de janeiro
Vendaval atinge Casimiro de Abreu, derruba estrutura de mercado e assusta moradores
Temporal repentino provoca queda de árvores, interdita pontos da BR 101 e causa danos no Centro da cidade
Casimiro de Abreu atualiza estratégia de proteção e amplia olhar sobre riscos climáticos
Novo Plano de Contingência fortalece prevenção, inclui incêndios florestais e estiagem e orienta ações pelos próximos dois anos
Casimiro de Abreu abre inscrições para o projeto 90 Dias + Saúde
Iniciativa propõe três meses de cuidado, equilíbrio e mudança de hábitos para melhorar a qualidade de vida
Agentes que batem à porta celebram formatura e reforçam cuidado com Casimiro de Abreu
Curso do Ministério da Saúde qualifica 49 profissionais que atuam na linha de frente da atenção básica
Casimiro vira palco de oportunidades com cursos gratuitos de dança, teatro e música
Projeto RJ+Cultura abre inscrições e leva formação artística contínua para crianças, jovens e adultos
