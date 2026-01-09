Palco do Sesc Verão promete movimentar o Praião e a Prainha, em Barra de São João, com shows e atividades esportivas - Foto: Douglas Smmithy

Palco do Sesc Verão promete movimentar o Praião e a Prainha, em Barra de São João, com shows e atividades esportivasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 09/01/2026 17:39

Casimiro de Abreu - Barra de São João já começa a sentir o aquecimento do verão com uma programação que promete movimentar o distrito, atrair visitantes e transformar a orla em ponto de encontro para música, esporte e lazer. A divulgação oficial do Sesc Verão 2026, feita pelo presidente do Sindicomércio, Marcelo Ayres, confirmou que o evento terá forte presença em Barra, com atividades espalhadas entre o Praião e a Prainha, dois dos cartões-postais mais conhecidos da localidade.

A edição 2026 chega com formato ampliado, mais dias de evento e atrações pensadas para valorizar os espaços públicos e facilitar o acesso do público. Em Barra de São João, a proposta é unir grandes shows, atividades esportivas e ações de integração social, fortalecendo o turismo e impulsionando o comércio local durante o período mais movimentado do ano.

No palco montado em Barra, a programação musical reúne nomes consagrados e estilos variados. Já estão confirmados Charlie Brown Jr. no dia 17, Vitor Kley no dia 18, Swing e Simpatia no dia 24 e Araketu no dia 25 de janeiro. Também estão previstas apresentações de Leandro Sapucai e da banda Pique Novo, ampliando o leque de ritmos e públicos.

Além dos shows, o esporte terá papel de destaque. Barra de São João vai receber o time de vôlei Sesc RJ Botafogo, o animado Jogo dos Artistas, a participação do destaque do beach tennis Guilherme Prata e uma clínica de freestyle com Adonias, aproximando atletas renomados do público e incentivando a prática esportiva.

Durante a apresentação da programação, Marcelo Ayres ressaltou que o Sesc Verão vai além do entretenimento. O evento atua como ferramenta de desenvolvimento regional, gera oportunidades para comerciantes, aquece a rede hoteleira e promove ocupação positiva dos espaços urbanos, sempre com acesso gratuito e foco na convivência.

Com música à beira-mar, esporte para todas as idades e um cenário que já convida à celebração, Barra de São João se prepara para viver um verão intenso, vibrante e cheio de encontros.