Estrutura do Mercado Gomes desabou após vendaval forte no Centro de Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução

Estrutura do Mercado Gomes desabou após vendaval forte no Centro de Casimiro de AbreuFoto: Reprodução

Publicado 03/01/2026 17:01

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu foi surpreendida por um vendaval forte e repentino na tarde desta sexta-feira, dia 2, que deixou um rastro de susto, danos materiais e transtornos em diferentes pontos do município. O episódio mais impressionante aconteceu no Centro, onde parte da estrutura do Mercado Gomes desabou durante a ventania, provocando correria e apreensão entre comerciantes e moradores da região.

Além do colapso da estrutura, diversas árvores não resistiram à força do vento e caíram em vias urbanas e rodovias. Na BR 101, a queda de árvores foi registrada por motoristas que passavam pelo trecho e alertaram para o risco de acidentes, já que galhos e troncos chegaram a ocupar parte da pista.

O vendaval ocorreu de forma rápida, mas intensa, deixando marcas visíveis e relatos de moradores assustados com o barulho e a violência do vento. Até o momento, não há informações oficiais sobre pessoas feridas, apenas prejuízos materiais.

Equipes responsáveis por serviços de emergência e manutenção foram acionadas para avaliar os danos, liberar vias e garantir a segurança nos locais afetados. A orientação é que a população redobre a atenção em áreas com árvores, estruturas metálicas e fiações até a normalização completa da situação.