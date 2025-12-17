Iniciativa aposta em acompanhamento e hábitos saudáveis para melhorar a qualidade de vida da população - Foto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 10:39

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu começa a se preparar para o verão olhando para o que realmente importa: a saúde das pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde abriu as inscrições para uma nova edição do projeto 90 Dias + Saúde, iniciativa que propõe uma virada de chave na rotina de quem deseja viver com mais disposição, consciência alimentar e bem-estar.

A proposta é simples, mas transformadora. Durante três meses, os participantes contam com acompanhamento voltado à reeducação alimentar, à prática regular de atividades físicas e ao apoio psicológico, formando um cuidado integral que respeita limites, histórias e objetivos individuais. Mais do que emagrecer, o projeto busca fortalecer a autoestima e estimular escolhas mais saudáveis no dia a dia.

Podem participar moradores de Casimiro de Abreu com 18 anos ou mais. As inscrições são feitas por formulário online, e todas as orientações serão divulgadas pelos canais oficiais do município. A iniciativa reforça a importância da prevenção e do autocuidado, mostrando que mudar é possível quando há orientação, incentivo e acolhimento.