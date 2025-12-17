Iniciativa aposta em acompanhamento e hábitos saudáveis para melhorar a qualidade de vida da populaçãoFoto: Divulgação
Casimiro de Abreu abre inscrições para o projeto 90 Dias + Saúde
Iniciativa propõe três meses de cuidado, equilíbrio e mudança de hábitos para melhorar a qualidade de vida
Agentes que batem à porta celebram formatura e reforçam cuidado com Casimiro de Abreu
Curso do Ministério da Saúde qualifica 49 profissionais que atuam na linha de frente da atenção básica
Casimiro vira palco de oportunidades com cursos gratuitos de dança, teatro e música
Projeto RJ+Cultura abre inscrições e leva formação artística contínua para crianças, jovens e adultos
Casimiro cobra solução e Enel promete avanço para reforçar energia na região serrana
Reunião no gabinete municipal reúne prefeito, vereadores e concessionária para tratar de quedas constantes e obras atrasadas que afetam moradores e o setor produtivo
Sete novos médicos chegam a Casimiro e reforçam o cuidado perto de casa
Programa federal amplia a cobertura da Atenção Primária e fortalece o vínculo entre profissionais e moradores
Saúde chega antes do embarque no Terminal Rodoviário de Casimiro
Ação mobiliza passageiros e trabalhadores com informação, testes rápidos e serviços essenciais da campanha Dezembro Vermelho
