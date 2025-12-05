Material apreendido pela PRF após abordagem na altura do pedágio de Casimiro de AbreuFoto: Reprodução
PRF intercepta carregamento de crack, maconha, munições e comprimidos de cannabis sintética em Casimiro
Apreensão na BR-101 desmonta rota de drogas entre Rio e Macaé
Obras avançam e renovam vias do bairro Niterói, em Rio Dourado
Pavimentação e instalação de quebra-molas melhoram acesso e reforçam a segurança de moradores
Novas vagas serão anunciadas em Casimiro de Abreu, que vai aumentar opções para quem procura trabalho
Setores variados oferecem chances para profissionais com perfis e experiências diferentes
Renovação de matrícula entra na reta final e famílias de Casimiro correm para garantir vaga em 2026
Prazo termina nesta sexta, 5 de dezembro, com processo totalmente online e atendimento disponível para quem precisar de apoio
Dia Especial da Banana movimenta produtores e aponta novo rumo para a bananicultura em Casimiro
Encontro na Figueira Branca reúne especialistas e agricultores para discutir crédito, prevenção de doenças e futuro da produção no estado
Terreno vira esconderijo de drogas e operação da PM desmonta esquema em Casimiro
Denúncia anônima leva policiais ao Jardim Aparecida, onde entorpecentes estavam enterrados durante a noite
