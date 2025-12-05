Material apreendido pela PRF após abordagem na altura do pedágio de Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução

Publicado 05/12/2025 13:38 | Atualizado 05/12/2025 13:39

Macaé - Um patrulhamento de rotina terminou em uma grande apreensão na BR-101, em Casimiro de Abreu. A Polícia Rodoviária Federal interceptou um carregamento de drogas e munições que seguia do Rio de Janeiro para Macaé. O motorista do veículo, que estava sozinho, foi preso.

A abordagem ocorreu por volta das 23h, no km 192, área da praça de pedágio. Assim que recebeu a ordem de parada, o condutor admitiu que levava entorpecentes no porta-malas. A confissão imediata surpreendeu os agentes, que entraram no veículo e encontraram pedras de crack, porções de maconha embaladas, uma sacola com cem comprimidos de cannabis sintética e uma caixa com cinquenta munições de pistola calibre nove milímetros.

Segundo o próprio motorista, o material havia sido entregue no Rio e tinha como destino a rodoviária de Macaé. Ele não quis comentar outros detalhes da rota nem de quem recebeu ou entregaria a carga.

Todo o conteúdo apreendido, além do detido, foi encaminhado para a 123 Delegacia de Polícia, onde o caso segue em investigação. O caso aconteceu na sexta-feira (1º), mas ganhou destaque essa semana.