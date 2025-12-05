Atendimento na Subprefeitura de Barra de São João orienta candidatos sobre vagas e encaminhamentos - Foto: Ilustração

Atendimento na Subprefeitura de Barra de São João orienta candidatos sobre vagas e encaminhamentosFoto: Ilustração

Publicado 05/12/2025 13:14

Casimiro de Abreu - Candidatos que buscam voltar ao mercado de trabalho ou conquistar a primeira oportunidade têm novos caminhos abertos em Casimiro de Abreu. Diversas vagas foram disponibilizadas em áreas distintas, oferecendo opções para quem atua no comércio, prestação de serviços, condução de veículos e funções operacionais. A iniciativa reúne oportunidades para diferentes níveis de experiência e perfis profissionais.

As vagas contemplam atendente multifuncional em fast food, auxiliar comercial no setor de internet, balconista em loja de material de construção, consultor de vendas de peças náuticas e lanchas, estoquista em loja de tintas, montador de vidros temperados, além de motorista para loja de tintas, caminhão e ônibus urbano. Também há chances para operador de CFTV, vendedor em loja de piscina e vigia controlador de acesso.

Os interessados devem procurar o Departamento de Geração de Emprego e Renda, na Subprefeitura de Barra de São João, onde recebem orientação sobre o processo de encaminhamento e detalhes de cada vaga. A ação fortalece o apoio aos trabalhadores e contribui para o desenvolvimento social e econômico do município, favorecendo quem busca estabilidade e novos horizontes profissionais.