Ruas do bairro Niterói ganham novo asfalto e intervenções que facilitam a circulação de veículos e pedestresFoto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 13:14

Casimiro de Abreu - Os moradores do bairro Niterói, no distrito de Rio Dourado, começaram a sentir uma mudança aguardada há anos: as ruas que antes acumulavam buracos e poeira agora recebem camadas de asfalto novo e intervenções que prometem transformar a mobilidade da região. As melhorias são fruto de uma parceria entre a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Casimiro de Abreu e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado.

As equipes já trabalham na pavimentação de oito ruas, somando dois quilômetros de extensão. A circulação de máquinas, operários e caminhões tem mudado o cenário local e despertado o sentimento de alívio em quem depende das vias para estudar, trabalhar e se deslocar diariamente.

Além do novo pavimento, os serviços incluem a instalação de quebra-molas para aumentar a segurança em trechos com maior fluxo de pedestres e veículos. Os dispositivos atendem pedidos antigos da comunidade, que convivia com a alta velocidade em pontos estreitos e residenciais.

A intervenção representa mais conforto e proteção para quem vive no bairro e reforça o acesso ao distrito, especialmente para trabalhadores e famílias que utilizam as ruas como principal ligação com outras áreas de Rio Dourado.