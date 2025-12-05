Produtores acompanham orientações técnicas e conhecem novas soluções para fortalecer a bananicultura fluminense - Foto: Divulgação

Produtores acompanham orientações técnicas e conhecem novas soluções para fortalecer a bananicultura fluminenseFoto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 13:14

Casimiro de Abreu - Produtores rurais de Casimiro de Abreu viveram um dia de aprendizado e expectativa com a realização do Dia Especial da Banana, que tomou conta da Figueira Branca. O encontro reuniu agricultores de diversas comunidades e especialistas conhecidos no agro fluminense, todos com o mesmo objetivo: encontrar caminhos mais fortes, modernos e sustentáveis para a produção de banana no estado.

O público acompanhou debates que tocaram diretamente na rotina de quem vive da terra. A revitalização dos bananais, o uso de tecnologia, as estratégias para manter a lavoura saudável e os desafios de competitividade foram apresentados em um formato acessível e cheio de trocas reais entre quem produz e quem pesquisa. Muitos produtores relataram preocupação com pragas e doenças, tema que ganhou destaque na fala de Leandro Machado, coordenador estadual de educação fitossanitária, que mostrou na prática como proteger os cultivos e evitar prejuízos.

Outro momento aguardado foi a explicação sobre crédito rural, ponto essencial para quem busca modernizar a propriedade. Especialistas detalharam formas de financiamento, orientações para acesso aos programas e oportunidades de investimento. A apresentação do Sistema ATEG, programa do Senar que oferece acompanhamento técnico e gerencial, também chamou atenção pela proposta de unir tecnologia, orientação contínua e organização produtiva.

A presença de autoridades reforçou o peso do evento. Entre os participantes estavam Douglas Veloso, secretário municipal de Agricultura, o vereador Pedro Gadelha, o subsecretário estadual Filipe Brasil, além de técnicos do Senar, Emater Rio, Pesagro e representantes do Sindicato Rural. Produtores como Alisson Reis destacaram a importância de ações que aproximem conhecimento do campo e tragam soluções reais para o dia a dia das propriedades.

O encontro deixou clara a mensagem de união em torno da bananicultura fluminense. Com novas informações, apoio técnico e diálogo direto com especialistas, os agricultores saíram mais preparados e confiantes em um cenário de crescimento e inovação para o setor.