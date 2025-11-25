Representantes da Região dos Lagos se reúnem em Casimiro de Abreu para fortalecer a política habitacional fluminense - Foto: Divulgação

Representantes da Região dos Lagos se reúnem em Casimiro de Abreu para fortalecer a política habitacional fluminenseFoto: Divulgação

Publicado 25/11/2025 18:09

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu movimenta a pauta habitacional do Estado ao sediar, nesta terça-feira (25), o Encontro Regional de Capacitação do SIHAB-RJ, reunindo equipes técnicas de oito municípios da Região dos Lagos. O clima foi de cooperação, troca de experiências e busca por caminhos que garantam mais dignidade às famílias que dependem das políticas públicas de habitação.

A capacitação integra o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Governo do Estado e as administrações municipais, com o propósito de consolidar o SIHAB-RJ como ferramenta essencial para organizar informações, orientar decisões e ampliar a transparência. Autoridades locais acompanharam o encontro, entre elas o prefeito Ramon Gidalte, a subsecretária estadual de Habitação e Interesse Social, Dianne Arrais, o vice-prefeito Marquinho da Vaca Mecânica, o secretário de Obras, Vitor Stuz, e a diretora de Habitação Municipal, Karen Louzada.

Representantes de Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim participaram das discussões, que abordaram desde a padronização dos procedimentos até a importância de alinhar estratégias regionais para fortalecer o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.

Dianne Arrais destacou que o encontro oferece o suporte técnico necessário para que cada município opere o sistema com precisão. Segundo ela, a proposta é qualificar a execução das políticas habitacionais por meio de processos alinhados às diretrizes estaduais, ampliando a eficiência e garantindo respostas mais rápidas às necessidades da população.

A iniciativa reforça o compromisso conjunto de modernizar a gestão habitacional e ampliar o acesso das famílias mais vulneráveis a programas que podem transformar realidades.

