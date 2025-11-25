Representantes da Região dos Lagos se reúnem em Casimiro de Abreu para fortalecer a política habitacional fluminenseFoto: Divulgação
Casimiro reúne Região dos Lagos e vira palco de debate sobre futuro da habitação no Estado
Cidade recebe equipes de oito municípios para capacitação do SIHAB-RJ e ganha protagonismo na construção de políticas mais humanas e eficientes
Política habitacional do Estado alcança marca histórica em Casimiro de Abreu
Municípios da Região dos Lagos recebem Acordos de Cooperação Técnica e iniciam capacitação para usar o novo sistema habitacional do Rio
Casimiro abre caminho para MEIs com nova plataforma de contratação
Ferramenta conecta pequenos empreendedores ao poder público e agiliza serviços de manutenção, reparo e apoio técnico
Casimiro aposta em nova era de compras públicas e qualifica empresários para ampliar oportunidades
Capacitação reúne empreendedores e servidores para impulsionar pequenos negócios e facilitar o uso da plataforma Contrata Mais Brasil
Memórias ganham cor na exposição que abre temporada artística em Casimiro de Abreu
Mostra de Adilson Lopes transforma a Estação Ferroviária de Rio Dourado em espaço de afeto, identidade e imaginação
Praião ganha nova iluminação e mais segurança em Barra de São João
Substituição de postes moderniza a orla e valoriza um dos principais cartões-postais de Casimiro de Abreu
