Painéis da exposição criam ambiente imersivo e aproximam o público do universo do artista Foto: Divulgação
Memórias ganham cor na exposição que abre temporada artística em Casimiro de Abreu
Mostra de Adilson Lopes transforma a Estação Ferroviária de Rio Dourado em espaço de afeto, identidade e imaginação
Praião ganha nova iluminação e mais segurança em Barra de São João
Substituição de postes moderniza a orla e valoriza um dos principais cartões-postais de Casimiro de Abreu
Comunidade lota audiência sobre o futuro do Praião em Barra de São João
Moradores, técnicos e representantes do Ibama debateram soluções para a recuperação da restinga e o destino dos coqueiros e quiosques da orla
Tartaruga-verde volta ao mar e emociona moradores em Barra de São João
Ação do Instituto BW reúne dezenas de pessoas e reforça a importância da preservação da vida marinha
Casimiro convida moradores para debater o futuro do Praião em audiência pública
Encontro neste sábado vai reunir órgãos ambientais, pesquisadores e comunidade para discutir avanços e desafios do Termo de Ajuste de Conduta
Casimiro de Abreu garante cirurgias oftalmológicas que transformam vidas
Mutirão desta sexta-feira realiza 25 procedimentos, oferecendo mais autonomia e qualidade de visão aos moradores
