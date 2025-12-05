Renovação de matrícula segue até sexta e garante a vaga dos estudantes para o próximo ano letivoFoto: Ilustração
Renovação de matrícula entra na reta final e famílias de Casimiro correm para garantir vaga em 2026
Prazo termina nesta sexta, 5 de dezembro, com processo totalmente online e atendimento disponível para quem precisar de apoio
Obras avançam e renovam vias do bairro Niterói, em Rio Dourado
Pavimentação e instalação de quebra-molas melhoram acesso e reforçam a segurança de moradores
Novas vagas serão anunciadas em Casimiro de Abreu, que vai aumentar opções para quem procura trabalho
Setores variados oferecem chances para profissionais com perfis e experiências diferentes
Renovação de matrícula entra na reta final e famílias de Casimiro correm para garantir vaga em 2026
Prazo termina nesta sexta, 5 de dezembro, com processo totalmente online e atendimento disponível para quem precisar de apoio
Dia Especial da Banana movimenta produtores e aponta novo rumo para a bananicultura em Casimiro
Encontro na Figueira Branca reúne especialistas e agricultores para discutir crédito, prevenção de doenças e futuro da produção no estado
Terreno vira esconderijo de drogas e operação da PM desmonta esquema em Casimiro
Denúncia anônima leva policiais ao Jardim Aparecida, onde entorpecentes estavam enterrados durante a noite
Casimiro reúne Região dos Lagos e vira palco de debate sobre futuro da habitação no Estado
Cidade recebe equipes de oito municípios para capacitação do SIHAB-RJ e ganha protagonismo na construção de políticas mais humanas e eficientes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.