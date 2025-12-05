Renovação de matrícula segue até sexta e garante a vaga dos estudantes para o próximo ano letivo - Foto: Ilustração

Publicado 05/12/2025 13:14

Casimiro de Abreu - Pais e responsáveis de Casimiro de Abreu já vivem a corrida habitual de fim de ano para confirmar a vaga dos filhos na Rede Pública Municipal de Ensino. O prazo para renovar a matrícula termina nesta sexta, 5 de dezembro, e o processo vale para creche, pré-escola, ensino fundamental e EJA, modalidades que compõem a base da rede no ano letivo de 2026.

A renovação acontece de forma totalmente online, o que facilita a vida de quem trabalha, cuida da casa ou enfrenta rotina apertada. Basta acessar o site de matrícula entre 10h e 18h e concluir a atualização cadastral, sem precisar ir até a escola. A proposta é tornar o procedimento mais simples, rápido e acessível, garantindo que nenhuma criança ou jovem fique sem vaga por falta de tempo.

Quem tiver dificuldade ou precisar de orientação pode buscar suporte direto da Secretaria Municipal de Educação pelo telefone ou atendimento presencial. Em Casimiro de Abreu, o apoio ocorre na sede da Semed, enquanto moradores de Barra de São João contam com atendimento no Centro Administrativo Célio Sarzedas.

O recado é claro: deixar para a última hora pode trazer dor de cabeça. Com o prazo chegando ao fim, a renovação assegura a continuidade dos estudos e evita transtornos no início do próximo ano letivo.