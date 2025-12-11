Encontro no gabinete debate melhorias no fornecimento de energia e previsão para conclusão de obras essenciaisFoto: Divulgação
Casimiro cobra solução e Enel promete avanço para reforçar energia na região serrana
Reunião no gabinete municipal reúne prefeito, vereadores e concessionária para tratar de quedas constantes e obras atrasadas que afetam moradores e o setor produtivo
Casimiro cobra solução e Enel promete avanço para reforçar energia na região serrana
Reunião no gabinete municipal reúne prefeito, vereadores e concessionária para tratar de quedas constantes e obras atrasadas que afetam moradores e o setor produtivo
Sete novos médicos chegam a Casimiro e reforçam o cuidado perto de casa
Programa federal amplia a cobertura da Atenção Primária e fortalece o vínculo entre profissionais e moradores
Saúde chega antes do embarque no Terminal Rodoviário de Casimiro
Ação mobiliza passageiros e trabalhadores com informação, testes rápidos e serviços essenciais da campanha Dezembro Vermelho
PRF intercepta carregamento de crack, maconha, munições e comprimidos de cannabis sintética em Casimiro
Apreensão na BR-101 desmonta rota de drogas entre Rio e Macaé
Obras avançam e renovam vias do bairro Niterói, em Rio Dourado
Pavimentação e instalação de quebra-molas melhoram acesso e reforçam a segurança de moradores
Novas vagas serão anunciadas em Casimiro de Abreu, que vai aumentar opções para quem procura trabalho
Setores variados oferecem chances para profissionais com perfis e experiências diferentes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.