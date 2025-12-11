Encontro no gabinete debate melhorias no fornecimento de energia e previsão para conclusão de obras essenciais - Foto: Divulgação

Encontro no gabinete debate melhorias no fornecimento de energia e previsão para conclusão de obras essenciaisFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 13:49

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu vive dias de impaciência com as quedas de energia que atingem bairros, pousadas e empresas. A situação levou o prefeito Ramon Gidalte a reunir representantes da Enel e da Câmara Municipal em um encontro marcado por cobranças diretas e expectativa de avanços reais.

O prefeito abriu a reunião destacando o impacto das falhas no cotidiano das famílias e na economia local. Segundo ele, comerciantes e moradores já sofrem há meses com oscilações que provocam prejuízos, perda de produção e insegurança. Ele reforçou a urgência para a conclusão do ramal que abastece o Centro e o término da obra da ligação elétrica na região serrana, fundamental para atender o distrito industrial e estabelecimentos turísticos.

A Enel reconheceu os problemas e apresentou projeções para destravar etapas pendentes. A diretora de Relações Institucionais, Andréia Andrade, explicou que o processo de licenciamento ambiental do ramal serrano está na fase final e que a previsão é entregar toda a estrutura concluída em 2026. Segundo ela, a ampliação vai reforçar o sistema e trazer estabilidade ao abastecimento, hoje considerado frágil pelos moradores.

O encontro também trouxe uma notícia imediata: um mutirão de podas será realizado ainda em dezembro, com o objetivo de reduzir o risco de desligamentos causados por galhos encostando na rede elétrica, algo comum durante o verão. A ação será responsável por garantir mais segurança para turistas, comerciantes e famílias que já se preparam para a alta temporada.

A reunião terminou com o compromisso de novas atualizações ao longo dos próximos meses, enquanto a população aguarda que as promessas se transformem em melhoria concreta no fornecimento de energia.