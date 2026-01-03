Apresentação do novo Plano de Contingência reuniu autoridades e representantes da sociedade civil no Cine Teatro Meus Oito AnosFoto: Divulgação
Casimiro de Abreu atualiza estratégia de proteção e amplia olhar sobre riscos climáticos
Novo Plano de Contingência fortalece prevenção, inclui incêndios florestais e estiagem e orienta ações pelos próximos dois anos
Casimiro de Abreu abre inscrições para o projeto 90 Dias + Saúde
Iniciativa propõe três meses de cuidado, equilíbrio e mudança de hábitos para melhorar a qualidade de vida
Agentes que batem à porta celebram formatura e reforçam cuidado com Casimiro de Abreu
Curso do Ministério da Saúde qualifica 49 profissionais que atuam na linha de frente da atenção básica
Casimiro vira palco de oportunidades com cursos gratuitos de dança, teatro e música
Projeto RJ+Cultura abre inscrições e leva formação artística contínua para crianças, jovens e adultos
Casimiro cobra solução e Enel promete avanço para reforçar energia na região serrana
Reunião no gabinete municipal reúne prefeito, vereadores e concessionária para tratar de quedas constantes e obras atrasadas que afetam moradores e o setor produtivo
Sete novos médicos chegam a Casimiro e reforçam o cuidado perto de casa
Programa federal amplia a cobertura da Atenção Primária e fortalece o vínculo entre profissionais e moradores
