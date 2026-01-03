Apresentação do novo Plano de Contingência reuniu autoridades e representantes da sociedade civil no Cine Teatro Meus Oito Anos - Foto: Divulgação

Apresentação do novo Plano de Contingência reuniu autoridades e representantes da sociedade civil no Cine Teatro Meus Oito AnosFoto: Divulgação

Publicado 03/01/2026 16:51

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu escolheu se antecipar aos riscos e planejar o futuro com mais responsabilidade. O município apresentou um novo Plano de Contingência de Proteção, documento que passa a nortear as ações de prevenção, resposta e recuperação diante de situações de emergência nos próximos dois anos. O lançamento ocorreu no Cine Teatro Meus Oito Anos, no Centro, reunindo autoridades e representantes da sociedade civil.

Mais moderno e alinhado às mudanças climáticas, o novo Plancon amplia o foco além das chuvas intensas e inundações. O texto incorpora estratégias específicas para o enfrentamento de incêndios florestais e períodos prolongados de estiagem, problemas que vêm ganhando força na região e exigem respostas mais rápidas e integradas.

O plano funciona como o principal instrumento técnico da Defesa Civil. Ele define responsabilidades, fluxos de comunicação e protocolos de atuação conjunta entre órgãos municipais, estaduais e instituições parceiras. A proposta é clara: garantir organização, agilidade e segurança para proteger vidas e reduzir danos ao patrimônio em situações adversas.

Durante a apresentação, o prefeito Ramon Gidalte destacou a importância do planejamento preventivo como ferramenta de cuidado com a população. O evento contou ainda com a presença dos vereadores Carlos de Itamar, Rosimery Mangifeste e Vinicius Pereira, do secretário municipal de Obras, Vitor Stutz, do coronel bombeiro Claudiomiro da Silva, representando a Defesa Civil Estadual, do coordenador municipal de Defesa Civil, Marcelo Salviano, e do pastor Antonio Carlos, da Igreja Batista de Professor Souza.

A iniciativa reforça a ideia de que prevenção não é apenas resposta a emergências, mas um compromisso permanente com a segurança coletiva e o futuro da cidade.